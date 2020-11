Quarante jours après le pandémie de Coronavirus dans New York et ce mardi, l’État a enregistré son pire jour de décès en 24 heures, enregistrant un total de 731 décédés, la plupart se sont produits dans la Big Apple.

Le gouverneur Andrew Cuomo a annoncé que l’épidémie a déjà coûté la vie à 5489 New-Yorkais, presque le double du nombre de victimes laissées par Attaques du 11 septembre dans les tours jumelles, et pratiquement la moitié de tous ceux qui ont été tués jusqu’ici aux États-Unis. Les infections ont atteint l’ordre de 138 832 dans l’État, dont 72 324 dans la Big Apple. Souviens-toi que New York compte actuellement près de 23 millions d’habitants, entre la ville et toute sa métropole.

«Nous prévoyons que cela dépend de ce que nous faisons que ces chiffres seront affectés. Ce n’est pas un acte de Dieu mais de ce que fait la société », a assuré le président de l’État, avertissant que tu ne peux pas baisser la garde et que vous devez continuer à suivre règles de quarantaine et la distanciation sociale, pour éviter des décès inutiles.

Cuomo a reconnu avec une grande tristesse que les chiffres de la mort sont une terrible nouvelle, et vu avec inquiétude l’augmentation des décès au cours des dernières 24 heures étant donné que pendant les trois jours précédents, il était resté stable. Il a mentionné qu’il existe des données encourageantes au milieu du pic de contagion de l’épidémie qui est en train de se produire.

«Les patients tubés et les hospitalisations diminuent chaque jour. C’est une bonne nouvelle”a ajouté le gouverneur, notant que New York atteint le point de départ de l’épidémie et que les autorités prévoient que l’État est en train d’atteindre une sorte de stabilisation dans les cas qu’ils essaieront de maintenir.

Augmentation des lits d’hôpitaux et du personnel médical

Le gouverneur a déclaré qu’au milieu de l’obscurité que signifie cette crise, il y a plus de nouvelles positives, y compris que le système hospitalier compte déjà environ 90000 lits pour faire face à un éventuel débordement de cas, et qu’un grand nombre de nouveaux membres du personnel entreront dans les prochaines heures pour renforcer le travail des médecins, infirmières et assistants.

«Au milieu du stress et des difficultés dans les hôpitaux, 7.000 nouveaux collaborateurs ont déjà été embauchés», A déclaré Cuomo, ajoutant que le problème du manque de respirateurs pour le moment est également contrôlé et que le Navire militaire de confort, initialement conçu pour soigner les patients non porteurs de coronavirus, va désormais rejoindre la lutte directe contre l’épidémie

«De nouveaux ventilateurs sont arrivés et nous essayons de nous assurer que chaque hôpital a ce dont il a besoin. À l’heure actuelle, aucun hôpital n’est surchargé, grâce à la coopération de toutes les institutions. Nous avons plus de relief avec le Javits Center (qui compte 2 500 lits) et le Comfort (1 000) », a conclu le gouverneur.