Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo. . / EPA / JUSTIN LANE / Archives

New York, 28 décembre . .- Les autorités de New York ont ​​annoncé ce lundi qu’elles infligeraient des amendes pouvant aller jusqu’à un million de dollars et le retrait des licences aux médecins ou aux cliniques qui commettent des fraudes avec les vaccins covid-19, par exemple en les administrant à des personnes qui n’ont pas la priorité.

“Nous n’allons tolérer aucune fraude dans le processus de vaccination”, a déclaré le gouverneur de l’État Andrew Cuomo lors d’une conférence de presse au cours de laquelle il a assuré que cette mesure vise à “envoyer un signal très clair aux prestataires en cas de violation de la loi. à propos de ces vaccinations, nous allons les trouver et les poursuivre. “

L’annonce de Cuomo intervient après que les autorités de New York ont ​​annoncé ce week-end qu’elles enquêtaient sur le réseau de cliniques Parcare pour avoir prétendument obtenu frauduleusement des doses de vaccins et ignoré les directives sur les personnes qui devraient les recevoir.

Parcare, qui a des centres à Manhattan, Brooklyn et à la périphérie de la Big Apple et qui dessert principalement des patients juifs ultra-orthodoxes, a annoncé sur Twitter le 16 décembre, deux jours après le début des vaccinations aux États-Unis, que il disposerait de doses limitées du produit et les mettrait à la disposition des clients répondant à certains critères par ordre de demande.

Plus tard, il a partagé une photographie – qui a ensuite été supprimée – d’un rabbin en cours de vaccination.

Selon le New York Times, Parcare a confirmé que l’homme avait reçu un vaccin, mais assure qu’il l’a fait parce qu’il travaille quotidiennement à la clinique.

Cependant, les autorités de New York soulignent que l’entreprise a obtenu des vaccins sous de faux prétextes et les a donnés à des personnes qui ne figurent pas sur la liste des priorités, qui dirigent les agents de santé de première ligne et les résidents et employés des maisons de retraite.

Le gouverneur a confirmé ce lundi que la police de l’Etat étudie l’affaire et la transférera au bureau du procureur général, Letitia James, ce qui en fera une priorité.

New York, comme le reste des États-Unis, a lancé la campagne de vaccination le 14 décembre en mettant l’accent sur le personnel de santé, les travailleurs et les résidents des maisons de retraite et des centres de soins pour personnes handicapées. handicapées.

Lorsque le gouverneur Andrew Cuomo a annoncé son intention de distribuer le vaccin début décembre, il a déjà averti que le grand public serait exclu de la campagne de vaccination dans un premier temps.

Selon les données de ce lundi, au moins 140000 New-Yorkais ont déjà reçu la première dose du vaccin et l’État s’attend à recevoir 259000 doses supplémentaires cette semaine, afin de pouvoir commencer à élargir les groupes qui le reçoivent.

En revanche, Cuomo a annoncé une forte augmentation au cours de la dernière journée du pourcentage de tests covid-19 positifs, qui se situait au-dessus de 8% alors que vendredi il était d’environ 5%.

Le gouverneur, en tout cas, a assuré que les données peuvent être trompeuses, car ces derniers jours – coïncidant avec les vacances de Noël – beaucoup moins de tests ont été effectués.

Le nombre d’hospitalisations, malgré tout, continue de croître et s’élève à 7559 dans l’État dans son ensemble, où 114 personnes sont décédées de la covid-19 au dernier jour.