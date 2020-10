Photo de fichier. Le gouverneur de l’État de New York, Andrew Cuomo, arrive pour la dédicace de la statue de Mère Cabrini à New York, États-Unis, le 12 octobre 2020. REUTERS / Carlo Allegri

NEW YORK (.) – La plupart des personnes arrivant dans l’État de New York devront être mises en quarantaine pendant au moins trois jours, puis se révéler négatives pour le coronavirus avant de se déplacer librement, a annoncé samedi le gouverneur Andrew Cuomo.

Cette exigence ne s’appliquera pas aux résidents des États voisins du Connecticut, de la Pennsylvanie et du New Jersey, a déclaré Cuomo aux journalistes, et il y aura des règles différentes pour les New-Yorkais quittant l’État pendant moins de 24 heures.

Les personnes dont le test est négatif trois jours avant de se rendre à New York seront également requises, a déclaré le gouverneur.

Si le deuxième test effectué au moins quatre jours après l’arrivée est également négatif, la personne sera “libre de faire les choses normalement”, a déclaré Cuomo. S’il est positif, la personne doit rester en quarantaine.

Les New-Yorkais qui retournent dans l’État dans les 24 heures suivant leur départ doivent passer un test dans les quatre jours suivant leur retour, a déclaré Cuomo. S’ils quittent l’État pendant plus de 24 heures, les règles générales s’appliqueront.

Les nouvelles règles remplacent un système précédent dans lequel les personnes arrivant dans l’État à partir d’une liste croissante d’États avec des épidémies de coronavirus étaient tenues de mettre en quarantaine une maison ou un hôtel pendant 14 jours, quels que soient les résultats de tout test.

Cette année, New York a fait face à l’une des épidémies de coronavirus les plus meurtrières, mais a maintenant l’un des taux de positivité les plus bas de tous les États du pays, tandis que les cas augmentent dans d’autres régions.

(Reportage de Jonathan Allen; édité par Gabriel Burin)