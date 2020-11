Le procureur général de New York, Letitia James, a poursuivi lundi le diocèse de l’Église catholique de Buffalo et deux de ses anciens auteurs pour avoir prétendument dissimulé des allégations d’inconduite sexuelle pour ne pas avoir protégé les enfants contre les abus sexuels du clergé. et pour l’utilisation inappropriée de fonds caritatifs pour soutenir les prêtres pédophiles autorisés à prendre leur retraite ou à se retirer de l’établissement.

Monde de Miami /Journal Las Americas

La plainte contre le diocèse et contre l’ancien évêque Richard Malone et l’évêque auxiliaire Edward Grosz, est venue après une enquête de deux ans qui a conclu que les prêtres désignés étaient protégés en leur permettant de quitter leurs postes au lieu de suivre le processus obligatoire qui cela aurait révélé une possible expulsion du sacerdoce par le Vatican.

“Pendant des années, le diocèse de Buffalo et ses fonctionnaires n’ont pas réussi à protéger les mineurs contre les abus sexuels”, a déclaré James dans un communiqué. “Au lieu de cela, ils ont choisi de protéger les mêmes prêtres qui ont été accusés de manière crédible d’actes odieux.”

Le diocèse a récemment reconnu des allégations fondées d’inconduite sexuelle contre 78 prêtres, a ajouté James. Parmi ceux-ci, plus de deux douzaines, qui ont finalement été retirés de la prêtrise, n’ont pas été renvoyés devant le Vatican pour être jugés, selon le procès civil déposé devant la Cour suprême du comté de New York.

Le diocèse a déclaré dans un communiqué qu’il examinerait le procès avant de répondre.

“En attendant, nous voulons réitérer qu’il n’y a aucune tolérance pour les abus sexuels sur mineurs ou le harcèlement sexuel des adultes dans le diocèse de Buffalo par tout membre du clergé, employé ou bénévole”, explique leur note. «Le diocèse a adopté des politiques et des protocoles de comportement rigoureux ainsi qu’un code de conduite auquel tous les membres du clergé sont censés adhérer. En outre, le diocèse s’est engagé à coopérer pleinement avec toutes les autorités civiles tant dans le rapport que dans l’enquête sur les crimes et plaintes allégués ».

Plus d’une douzaine de procureurs généraux à travers les États-Unis ont confirmé des enquêtes ou des examens des cas d’abus sexuels dans l’établissement à la suite d’un rapport choquant du jury de Pennsylvanie en juillet 2018. Le rapport indique que, dans l’État, environ plus de 300 prêtres ont abusé d’au moins 1 000 enfants en plus de 70 ans.