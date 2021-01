15 minutes. Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a présenté ce mardi un programme pour «redonner vie» à la culture, l’un des moteurs de l’État, à travers un partenariat public-privé qui offrira des performances d’artistes de plein air renommés et un projet de financer des groupes du secteur.

Dans son discours annuel sur “l’état de l’Etat”, le dirigeant démocrate a rappelé que “New York n’est pas New York sans Broadway”. Après cela, il a souligné le pourcentage élevé de chômage parmi les comédiens, danseurs et musiciens, professions de ce secteur touchées par la pandémie COVID-19.

“Nous ne pouvons pas attendre l’été pour rallumer les arts et donner aux artistes un salaire décent”, a déclaré Cuomo. avant d’annoncer le programme «Revive the Arts in New York».

Comme expliqué, New York collaborera avec la communauté artistique pour organiser des performances dans les parcs et les espaces publics. du 4 février. Des personnalités telles que les acteurs Amy Schumer et Hugh Jackman, le comédien Chris Rock, entre autres, se sont déjà inscrites pour cette initiative.

Cuomo a également indiqué qu’un plan avait été mis en place pour employer 1 000 artistes et financer des dizaines d’organisations d’artistes. En fait, il a soutenu qu’une ville perd «une grande partie de son attrait» sans l’activité qui la caractérise.

Broadway, le centre de théâtre emblématique de New York, est fermé depuis des mois et ne prévoit pas de lever les rideaux avant mai. En revanche, les musées, galeries d’art et autres espaces s’ouvraient avec une capacité limitée.

“Battre COVID-19”

Le gouverneur dévoile son programme législatif pour l’année cette semaine et ce lundi il a souligné que l’objectif principal est de “battre COVID-19” et alimenter la reprise économique de l’État, qui est devenu au printemps l’épicentre de la pandémie.

En ce sens, le démocrate a déclaré que les tests rapides de masse des coronavirus peuvent soutenir la réouverture des activités de divertissement et le retour des travailleurs dans les bureaux et l’État travaille à l’installation de nouveaux lieux de test «pop-up».

Entre autres mesures, Cuomo a proposé d’exiger des fournisseurs Internet un service abordable pour les familles à faible revenu et de réduire ainsi la fracture numérique; et transformer les espaces commerciaux vacants comme les hôtels et les bureaux en logements pour sans-abri.