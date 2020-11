15 minutes. Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a réimposé des restrictions à l’activité économique dans les restaurants et les rassemblements mercredi après une augmentation des cas positifs de COVID-19 et des personnes hospitalisées dans tout l’État et ses voisins, qui étaient l’épicentre de la pandémie lors de la première vague.

Cuomo a ordonné qu’à partir de ce vendredi, les bars et restaurants autorisés à vendre de l’alcool et les gymnases ferment à 22h00, heure locale. Aussi, des réunions dans des résidences privées devrait être réduit à un maximum de 10 personnes les considérant comme “une grande source de contagion”.

“Nous voyons ce qui était prévu: une augmentation nationale et mondiale, et New York n’est qu’un bateau dans la marée du COVID-19”, a-t-il déclaré. Il a également noté que ces mesures visent une «symétrie» avec celles adoptées par les autorités du New Jersey et du Connecticut, États limitrophes.

Cuomo a rapporté que le ratio de positifs sur testés s’élevait à 2,9% sur un total de 164 000 tests effectués au cours des dernières 24 heures. En outre, 1628 personnes sont hospitalisées dans tout l’État, le chiffre le plus élevé depuis juin, avec plus de 300 unités de soins intensifs.

Dans le New Jersey voisin, le taux positif est d’environ 5% et les restaurants ont été interdits de service après 22 heures, heure locale. En revanche, dans la ville de Newark, un noyau proche d’un aéroport qui dessert New York, un couvre-feu a été décrété.

COVID-19 à New York

Ce mercredi, le maire de New York, Bill de Blasio, a averti que c’est la “dernière chance d’arrêter une deuxième vague”. C’est pourquoi il a exhorté à agir “maintenant” après une augmentation du taux positif local à 2,52%, un chiffre qui remonte également à juin, lorsque la réouverture a commencé.

La Big Apple a des parties des arrondissements de Brooklyn et du Queens dans les désignations «rouge» et «orange», avec des restrictions sévères. Cependant, ce mercredi le quartier de Staten Island a été ajouté en «zone jaune» en raison de son évolution alarmante par rapport au reste de la ville.

“Les mesures sont appropriées en ce moment, en prévision de ce que nous considérons comme une contagion potentielle. Si elles ne suffisent pas à la ralentir, nous fermerons davantage le robinet et réduirons le nombre de personnes pouvant dîner à l’intérieur des établissements”, a déclaré Cuomo.

Les restaurants ne pourront offrir que de la nourriture à récupérer à partir de 22 heures, heure locale, a ajouté le gouverneur de New York, qui a exigé que le gouvernement local déploie la force de police pour s’assurer que la réglementation est respectée, en plus de faire appel à la responsabilité individuelle du ressortissants.

New York, qui était l’État le plus touché par le coronavirus dans les premiers mois de la crise aux États-Unis, n’a plus le plus grand nombre de cas cumulés -536000, derrière le Texas, la Californie et la Floride-. Cependant, il maintient le taux de mortalité le plus élevé avec près de 34000, selon les chiffres de l’Université Johns Hopkins.