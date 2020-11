New York, 30 novembre . .- New York attend «l’effet post-Thanksgiving» après les réunions de famille au cours du long week-end aux États-Unis et a commencé ce lundi à renforcer ses hôpitaux pour une augmentation des infections attendue en Noël, avant ce que les autorités ont retenu d’un caractère typique de ces dates: “Covid-19 est le Grinch”.

“Covid-19 est le Grinch, c’est un opportuniste et il voit cela comme la saison de la transmission virale”, a déclaré le gouverneur de l’État Andrew Cuomo lors d’une conférence de presse, rapportant une “nouvelle phase” dans la réponse à la pandémie pour préparer le système de santé à une «explosion» d’infections liées aux petits rassemblements à domicile.

Le taux de positivité, qui représente la proportion de cas sur les tests effectués, est passé à 4,57% dans tout l’État de New York, avec 6819 nouvelles infections, 54 décès et un total de 3532 personnes hospitalisées, des niveaux qu’il a considéré “spectaculaire”.

Cuomo a souligné que c’est le même nombre d’hospitalisés qui ont été enregistrés le 23 mars, le jour où l’hôpital malmené d’Elmhurst (Queens) a débordé alors que l’État était l’épicentre de la pandémie, bien qu’il ait souligné que la région était mieux préparée. «cela alors et dans une meilleure situation que le reste du pays.

“La capacité des hôpitaux est notre principale préoccupation maintenant”, a déclaré le gouverneur, qui en attendant “l’effet post-Thanksgiving” a ordonné des mesures d’urgence telles que l’identification des agents de santé à la retraite, l’agrandissement des lits de 50%, la planification des hôpitaux. campagne et équilibre les patients entre les centres de chaque système hospitalier.

D’autres points de sa stratégie incluent l’augmentation des tests de coronavirus, qui sont déjà au plus haut niveau du pays et dépassent généralement 150 000 par jour; garder les écoles publiques ouvertes; signaler les «infections de salon» et «fonctionner de la manière la plus sûre possible» jusqu’à ce qu’un vaccin atteigne la majeure partie de la population.

Cuomo a noté que les premiers vaccins anticovides pourraient atteindre l’état “dans les semaines à venir” et a déclaré que leur approvisionnement sera basé sur “l’égalité”, avec un processus inclusif pour les communautés de couleur et à faible revenu, qui sont les plus touchées par la pandémie.

Lors de la conférence de presse, plusieurs représentants de New York ont ​​pris la parole par Zoom, dont le maire Bill de Blasio, qui a assuré que la Grosse Pomme “a tiré de nombreuses leçons au printemps” et que tous les citoyens “doivent faire partie de la solution”. , en plus d’applaudir les agents de santé pour leurs efforts.