15 minutes. L’immense arbre de Noël traditionnel du Rockefeller Center est arrivé à New York tôt ce samedi. Ils l’ont transporté dans une remorque de 35 mètres de long, tandis qu’une douzaine de véhicules de police l’ont escorté dans les rues de Manhattan.

le Épinette canadienne, près de 23 mètres de haut, s’est rendu dans la Grosse Pomme depuis la ville d’Oneonta, dans le centre de l’État de New York. Cette année, le jardinier en chef du Rockefeller Center, Erik Fauze, a trouvé le bon arbre avec «la forme parfaite de Noël», a-t-il expliqué aux médias locaux.

L’arbre a été placé au 30 Rockefeller Plaza à Manhattan samedi matin par une grue. Là Il restera pendant qu’ils le décoreront jusqu’au 2 décembre prochain. Ce jour-là, les lumières seront allumées.

Plus important que jamais

“Cette année, on sent que l’arbre est vital“C’est ce qu’a déclaré dans un communiqué Rob Speyer, le PDG de Tishman Speyer, la société propriétaire du Rockefeller Center.

“L’arbre du Rockefeller Center représente la saison de Noël, mais a également été un symbole d’espoir, la résilience et l’esprit durable de New York, depuis la Grande Dépression, le 11 septembre, la tempête Sandy et jusqu’à aujourd’hui “, a ajouté Speyer. Il a également souligné que 2020 avait été une” année difficile “.

“Mais Les New-Yorkais ont persévéré et nous sommes déterminés à revenir mieux et plus fort“il a insisté.

Sapin sera décoré avec environ 35000 lumières LED et cristaux Swarovski. Après Noël, il sera recyclé et le bois résultant sera donné à l’ONG Habitat for Humanity, comme c’est la tradition depuis 2007. Cette année-là, il a été utilisé pour construire une résidence à Pascagoula, Mississippi, pour les survivants de l’ouragan Katrina.

Cette année, cependant, le public n’a pas eu accès à l’arrivée de l’arbre. Cependant, des détails sur la façon dont il peut être visité seront annoncés dans les prochains jours.