Plus que 700 cas de coronavirus et sept décès, qui est le nombre le plus élevé aux États-Unis, New York il a poursuivi son assaut stoïque pour arrêter la progression de la maladie, tout en se préparant également à faire face au manque de lits pour soigner les personnes infectées.

Du nombre d’infectés par le COVID-19[feminine au niveau de l’Etat, 463 correspond à la ville de New York, tandis que le nombre de morts est passé à sept jusqu’à ce matin.

Les hôpitaux au niveau de l’État s’additionnent 50000 lits, desquelles 3 000 sont pour soins intensifs et près de 80% d’entre eux étaient occupés par 17% des personnes infectées nécessitant une hospitalisation. Jusqu’à ce lundi, l’État de New York avait 950 cas, comme annoncé par le Gouverneur Andrew Cuomo.

«Le nombre de cas augmente rapidement», a déclaré le gouverneur tout en reconnaissant qu’à l’époque sa préoccupation majeure c’est comment faire en sorte que le système hospitalier ne soit pas totalement débordé. Il a également révélé qu’il avait informé les administrateurs de l’hôpital que le les autorités pourrait bientôt exiger que suspendre toutes les chirurgies non urgentes.

Le premier exécutif de l’État a insisté pour faire appel à l’administration Trump pour déployer le Corps des ingénieurs de l’armée afin d’adapter les installations pour faire face à l’urgence, quelque chose de très similaire à ce qui se passe déjà en Espagne et en Italie.

Cuomo a averti qu’au cas où la mobilisation n’arriverait pas Washington, l’État utilisera son garde national et d’autres moyens pour voir comment augmenter le nombre de places d’hôpital, en identifiant les bâtiments comme résidences universitaires ou maisons de soins infirmiers en désuétude qui peuvent devenir des centres de santé.

Effort interétatique

Le gouverneur Andrew Cuomo a annoncé que, dès lundi soir, les États New York, New Jersey Oui Connecticut unifier les efforts pour réduire la propagation COVID-19[feminine.

Cela comprend la mise en œuvre d’une capacité maximale de 50 personnes dans les espaces “Multitudineux”, ainsi que l’expansion de la livraison à domicile et du service à emporter dans les restaurants et les cafés. En plus de cela, les cinémas, gymnases, casinos et autres établissements seront fermés.

Fermeture de bars et restaurants

Au niveau de la ville, l’urgence a plutôt montré son visage avec la fermeture d’écoles, les spectacles habituels de Broadway, ajouté à la fermeture partielle à compter de ce mardi bars et restaurants, qui n’acceptera les commandes à emporter que pendant la journée.

La mesure drastique est similaire à celle prise en Ohio, Washington DC et dans l’effort collectif visant à freiner l’augmentation des infections par le virus mortel.

“Nos vies changent d’une manière inimaginable en seulement une semaine. L’objectif est de sauver la vie de nos proches et de nos voisins », a déclaré De Blasio dans un Libération publié par son bureau, qui a qualifié la mesure de «drastique mais nécessaire».

Livraison de nourriture à vélo autorisée

Alors que la fermeture des bars et restaurants a été mise en œuvre, ironiquement le maire Bill de Blasio a fait l’annonce de suspendre la répression contre le livreurs qui utilisent des vélos électriques.

«Cette victoire est énorme pour les travailleurs comme moi qui se sont réunis et se sont battus pendant des années pour y parvenir. Nous avons particulièrement besoin de protection en ce moment, mais c’est un grand soulagement de savoir que nous ne serons plus criminalisés simplement pour avoir utilisé un outil de base dont nous avons besoin pour mettre de la nourriture sur les tables de nombreux New-Yorkais et les nôtres », a-t-il déclaré. Fredy allemand, membre de Faites la route à New York et livreur en Brooklyn.

Les autorités craignent l’effondrement des hôpitaux de l’État de New York en raison de la pandémie

Co-PDG de Make the Road New York, Deborah Axt, a commenté que le suspension de la répression contre les bicyclettes électrique a grande signification en ce moment pour les travailleurs de livraison de nourriture.

«Nous exhortons le maire à veiller à ce que cette suspension soit permanente, tout en appelant des dirigeants comme le gouverneur Cuomo et la législature à adopter rapidement le projet de loi. législation sur les vélos électriques cela s’appliquerait à tout l’État », a ajouté Axt.

Mesures létales contre l’économie new-yorkaise

Pendant ce temps, le gouverneur a reconnu que les décisions contre le coronavirus menacent d’être un coup dévastateur pour l’économie de la ville, où vivent des centaines de milliers de personnes de l’industrie hôtelière –New York compte plus de 25000 restaurants– et le tourisme et maintenant voir leurs emplois en grave danger.

«Notre principal exemple en ce moment est de ralentir la propagation de ce virus afin que la vague de nouvelles infections ne coule pas notre système de santé», a déclaré Cuomo.

D’où les mesures extrêmes approuvées à la recherche d’une plus grande “distanciation sociale” et qu’ont pratiquement fait arrête la vie dans la plus grande ville de États Unis.

Un premier fonctionnaire décède

La victime la plus récente à New York est un homme qui travaillait pour le Département municipal des services correctionnels (DOC). Selon le rapport du ministère de la Santé, il est décédé dimanche à 23h30. victime de coronavirus, devenant le premier cas d’ouvrier municipal décédé Grosse Pomme C’était à cause de cette maladie.

Afin d’apaiser l’affaire, le DOC a déclaré que le défunt n’a pas maintenu le contact direct avec les prisonniers à la prison de Rikers Island ou dans une autre prison des cinq arrondissements, car il n’était pas gardien correctionnel, mais un employé de la division des enquêtes de cet organisme, situé au Queens.

À partir de l’équilibre établi par les autorités sanitaires de l’État et de la ville, il a été établi que, la zone la plus touchée de l’état est la ville de New York, où 463 cas étaient concentrés jusqu’à hier, 134 de plus que la veille, suivi par le comté de Westchester (220), une zone située au nord du Grosse Pomme où s’est produite la première épidémie majeure dans la région.

Fermeture des collèges et universités jusqu’en avril

Le gouverneur Andrew M. Cuomo a signé à la fin de lundi après-midi le décret qui prévoit la fermeture des écoles de New York de ce mercredi 18 au 1er avril.

«Le moyen le plus efficace de réduire la propagation de ce virus est réduire les contacts étroits, et cela inclut nos écoles. Je dirige la fermeture de toutes les écoles de l’État pendant deux semaines alors que nous continuons à travailler activement pour augmenter les tests, isoler ceux qui sont malades et atténuer les impacts de ce virus“Dit le gouverneur

Cette action assurera la cohérence et l’uniformité à travers l’État dans le temps d’enseignement pour cette année scolaire extraordinaire.

Les districts scolaires devront élaborer un plan d’options éducatives alternatives, y compris l’enseignement à distance; distribution et disponibilité des repas; et la garderie, avec un accent sur les enfants des parents de premiers secours et des agents de santé. Ces plans doivent être soumis au Département d’État de l’éducation, qui peut amender ou modifier ces plans en consultation avec le Département d’État de la santé et la Bureau des services à l’enfance et à la famille à n’importe quel moment.