NEWELL’S VS CENTRAL CÓRDOBA DE SANTIAGO DEL ESTERO

Les joueurs de Newell célèbrent leur classement pour la prochaine phase de la Coupe d’Argentine (FotoBaires)

Newell’s, qui dirige avec Velez avec six points le Complémentation Zone A de la Coupe Diego Maradona, reçoit à la troisième date du Stade Coloso Marcelo Bielsa à Cordoue centrale de Santiago del Estero, qui n’a qu’un seul point. Le match est arbitré par Mauro Vigliano et télévisé par le signal câblé TNT Sports.

La lèpre n’a pas de volant Pablo Pérez, qui a été expulsé pour double avertissement dans la victoire pour 3 à 0 en tant que visiteur de Godoy Cruz, à Mendoza, et joue à la place le milieu offensif Mauro Formica.

Pendant ce temps, le marqueur latéral uruguayen Angelo Gabrielli remplacerait Facundo Nadalín, comme il l’a fait mercredi à Buenos Aires, ville de San Nicolás, lorsque le casting de Rosarino a battu 2-0 à Sportivo Peñarol de San Juan, pour les 32e. finale de la Coupe d’Argentine.

Le duo technique qui dirige le Central Córdoba de Santiago del Estero, composé de Alexis Ferrero et Sebastián Scolari, disposer des revenus de l’archer Cesar Taborda pour Alexandre Sanchez; et de l’avant Pablo Argañaraz, récupéré d’une blessure.

Stade: Newell.

Temps: 17.10.

Arbitre: Mauro Vigliano.

la télé: TNT Sports.

ARGENTINOS VS INDÉPENDANT

Les joueurs de Rojo célèbrent leur but contre Boca PHOTO: JAVIER GONZALEZ TOLEDO AGENCIAS ARGRA

Indépendant, avec la continuité de DT Lucas Pusineri sur la bonne voie, visitera Argentinos Juniors, l’un des animateurs de la groupe A, pour la troisième date de la zone de championnat de la Coupe Diego Maradona. Le jeu se jouera à La Paternal du 19,20, avec arbitrage de Fernando Echenique et l’émission Fox Sports.

El Rojo, éliminé il y a des semaines par Lanús dans la Coupe d’Amérique du Sud, fermera un 2020 oubliable à la recherche de son premier triomphe dans le Zone de championnat, après les pertes consécutives avant ouragan (3-2) et Bouche (2-1).

El Bicho, quant à lui, tentera de poursuivre la séquence qui ajouter quatre jeux sans perdre, avec un nul et trois victoires, la dernière d’entre elles à Sarandí contre Arsenal (1-0) et cela a servi à se classer parmi les premiers du groupe.

Pour le dernier engagement de l’année, Pusineri surpris et convoqué le capitaine et le buteur, Silvio Romero, qui il y a quelques jours avait accusé un larme dans l’adducteur subi dans la défaite contre Bouche. Même le Cordoue a été remplacé à la mi-temps et n’a même pas pu lancer le penalty que le Colombien a finalement raté. Andrés Roa.

Formations possibles

Argentinos Juniors: Lucas Chaves; Jonathan Sandoval, Marco Di Cesare, Carlos Quintana et Elías Gómez; Fausto Vera et Franco Moyano; Nicolás Silva, Franco Ibarra, Edwar López; et Gabriel Hauche. DT: Diego Dabove.

Indépendant: Sebastián Sosa; Fabricio Bustos, Alan Franco, Alexander Barboza et Gonzalo Asis; Carlos Benavídez et Lucas Romero; Jonathan Menéndez, Andrés Roa, Alan Velasco; et Silvio Romero. DT: Lucas Pusineri.

Temps: 19,20

Stade: Diego Armando Maradona

Arbitre: Fernando Echenique

la télé: Fox Sports Premium.

VÉLEZ VS ÉTUDIANTS

El Fortín célèbre la victoire contre le centre de Cordoue (@Velez)

Velez, un des demi-finalistes de la Coupe d’Amérique du Sud, recevra Étudiants de La Plata, qui sera dirigé temporairement par Pablo Quatrocchi en négociant avec Ricardo Zielinski en remplacement de Leandro Desábato.

Le match, pour la troisième date de groupe B de la Zone de Complémentation Coupe Diego Maradona, sera joué à partir de 19,20 dans le stade José Amalfitani, avec Jorge Baliño comme arbitre et diffusion de TNT Sports.

El Fortín est le chef du groupe B avec Newell’s après les victoires avant Courses (2-1) et Cordoue centrale de Santiago del Estero (2-0) mais son but est le match aller de la demi-finale de la Coupe d’Amérique du Sud qu’est-ce qui va jouer ensuite Mercredi 6 contre Lanús, à Liniers.

Élèves a perdu le match en attendant le Coupe de la Super League avec Défense et justice (2-1) et par la séquence la plus négative de son histoire avec 15 matchs sans victoires, qui a vaincu le 14 de l’année 1956. De plus, il n’a marqué que deux buts en neuf matchs qu’il a disputés depuis son retour de la compétition.

Tout cela a déclenché le départ de Leandro Desábato, qui après avoir confirmé son départ a exprimé sa colère face au traitement de la directive “pincha” dirigée par Juan Sebastian Verón, depuis qu’ils ont entamé des négociations avec Ricardo Zielinski tandis que “Chavo” était toujours en fonction.

Alors que l’arrivée du «russe» est en cours de définition, Atlético Tucumán, l’équipe de La Plata sera dirigée par Paul Quatrocchi, qui était en charge de la réserve et de la coordination des divisions inférieures.

Formations possibles

Velez: Lucas Hoyos; Hernán De la Fuente; Lautaro Gianetti, Luis Abram et Miguel Brizuela; Pablo Galdames et Ricardo Álvarez; Ricardo Centurión, Lucas Janson, Agustín Bouzat; et Juan Martín Lucero. DT: Mauricio Pellegrino.

Élèves: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Mauricio Guzmán, Nazareno Colombo et Nicolás Pasquini; David Ayala; Darío Sarmiento, Lucas Rodríguez, Diego García et Mauro Díaz; et Leandro Díaz. DT: Pablo Quatrocchi.

Temps: 19,20

Stade: Velez

Arbitre: Jorge Baliño

la télé: TNT Sports

COLUMBUS CONTRE BANFIELD

El Taladro célèbre la victoire contre Gimnasia (Fotobaires)

Banfield, invaincu dans le groupe B de la zone de championnat de la Coupe Diego Maradona, visitera Colon de Santa Fe dans la continuité de la troisième date. Le stade Général de brigade Estanislao López Ce sera la scène du match qui débutera à 21h30, avec Nestor Pitana comme arbitre et télédiffuseur de TNT Sports.

El Taladro est la seule des douze équipes de la zone de championnat à a remporté les deux premiers matchset jouera le rôle principal et invaincu dans Santa Fe.

El Sabalero vient de jouer un bon match contre San Lorenzo, en tant que visiteur, mais à la dernière minute, il a laissé échapper la victoire après avoir retourné le tableau de bord et a dû se contenter d’un match nul (2-2).

L’entraîneur de Columbus, Eduardo Dominguez, attendra la récupération du milieu de terrain Federico Lértora puisque sa présence dépendra de la manière dont l’équipe se formera.

Du côté de Banfield, Javier Sanguinetti n’effectuerait qu’une seule variante: le retour de Martin Payero après avoir respecté la date de suspension pour Juan Pablo Álvarez.

Formations possibles

Côlon: Leonardo Burián; Emanuel Olivera, Bruno Bianchi et Rafael Delgado; Alex Vigo, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora ou Yeiler Goez, Cristian Bernardi et Gonzalo Escobar ou Gonzalo Piovi; Luis Miguel Rodríguez et Wilson Morelo. DT: Eduardo Domínguez.

Banfield: Mauricio Arboleda; Emanuel Coronel, Alexis Maldonado, Luciano Lollo et Claudio Bravo; Jorge Rodríguez et Giuliano Galloppo; Mauricio Cuero, Martín Payero, Fabián Bordagaray; et Agustín Fontana. DT: Javier Sanguinetti.

Temps: 21h30

Stade: Colon (Santa Fe)

Arbitre: Nestor Pitana

la télé: TNT Sports.

GYMNASTIQUE VS ATELIERS

Le T rêve de donner le coup (FotoBaires)

Gymnastique et escrime La Plata, affecté par plusieurs cas positifs de coronavirus, vous allez recevoir Ateliers de Cordoue dans un duel du troisième date du Championnat Zone B de la Coupe Diego Maradona où ils doivent tous les deux gagner à nouveau. La réunion débutera à 21h30 dans le stade Juan Carmelo Zerillo de la capitale Buenos Aires, avec arbitrage de Silvio Trucco et la diffusion Fox Sports Premium.

Le loup est tombé la semaine dernière avec Banfield (2-1) dans le sud et maintenant il a besoin de gagner à nouveau dans la forêt, où il n’a pas perdu dans l’année et compte huit matchs invaincus avec trois victoires et cinq nuls.

Talleres n’a toujours pas retrouvé de régularité après la pause en raison de la pandémie et après la belle victoire contre San Lorenzo (2-0) lors du premier match de la phase finale en tant que visiteur, il n’a pu sauver qu’un match nul sur la finale à domicile contre Athlétique Tucuman (1-1).

L’équipe DT uruguayenne Alexandre Médine aura un changement depuis l’archer Marcos Diaz a finalement subi une déchirure et à sa place suivra le juvénile Joaquín Blázquez, qui l’a remplacé 15 minutes après le début de la première mi-temps contre le “Dean”.

Formations possibles

Gymnastique: Jorge Broun; Víctor Ayala, Leonardo Morales, Germán Guiffrey et Matías Melluso; Harrinson Mancilla et José Paradela; Eric Ramírez, Johan Carbonero, Matías Miranda; et Nicolás Contín. DT: Mariano Messera.

Ateliers: Joaquín Blázquez; Nahuel Tenaglia, Juan Cruz Komar, Rafael Pérez et Enzo Díaz; Tomás Pochettino, Federico Navarro, Juan Ignacio Méndez et Franco Fragapane; Diego Valoyes et Mateo Retegui. DT: Alexander Medina.

Temps: 21h30

Stade: Gymnastique (La Plata)

Arbitre: Silvio Trucco

la télé: Fox Sports Premium.

Avec des informations de .

JE CONTINUE DE LIRE

Au seuil du classique contre Boca, River a battu Arsenal à juste titre 2-1 pour la Coupe Diego Maradona

Avec deux buts de Wanchope Ábila, Boca a battu Huracán et est le leader de la zone de championnat

L’héritage qu’il laissera à River après son départ et un message aux Argentins: 11 phrases de Marcelo Gallardo