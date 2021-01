Neymar a quitté sa maison de plage à Mangaratiba, une station balnéaire de la côte sud de l’État de Rio de Janeiro, où il a passé quelques jours de congé et où il devait organiser une fête qui lui a valu de nombreuses critiques, et s’est rendu à Camboriú, une station thermale réputée dans le sud du Brésil et dans laquelle il a également résidence. . / Paolo Aguilar / Archives

Rio de Janeiro, 30 décembre . .- Le Brésilien Neymar a quitté mercredi son manoir sur la côte de Rio de Janeiro et s’est rendu dans un autre spa, alors que son conseil démentait que l’attaquant français du Paris Saint Germain (PSG) soit l’organisation d’une fête du Nouvel An controversée et massive malgré la pandémie de covid.

Neymar a quitté sa maison de plage à Mangaratiba, une station balnéaire de la côte sud de l’État de Rio de Janeiro, où il a passé quelques jours de congé et où il devait organiser une fête qui lui a valu de nombreuses critiques, et s’est rendu à Camboriú, une station thermale réputée dans le sud du Brésil et dans laquelle il a également résidence.

Pour faire comprendre qu’il n’était pas à Mangaratiba, l’attaquant de l’équipe brésilienne a publié sur son compte Instagram une photographie dans laquelle il apparaît sur un yacht avec un ami devant la plage de Caixa D’Aço, dans l’état sud de Santa Catarina. et près de Camboriú.

Son voyage a coïncidé avec la publication d’un message dans lequel son bureau de presse nie que le footballeur organise la soirée controversée dont la presse fait état depuis plusieurs jours.

“Neymar Jr. ne fera la promotion d’aucune fête cette année. Nous sommes au milieu d’une pandémie et il est avec ses amis et sa famille et ils vont fêter la nouvelle année ensemble”, a déclaré Day Crespo dans un message sur les réseaux sociaux.

Le voyage de Neymar dans le sud du Brésil a coïncidé avec la décision du ministère public d’exiger des explications du joueur sur la supposée fête de plusieurs jours pour 150 invités qu’il ferait la promotion à Mangaratiba malgré toutes les restrictions imposées par les autorités sanitaires en raison de la pandémie du covid.

Le ministère public a également demandé des explications aux administrations de la copropriété dans laquelle Neymar a son hôtel particulier et de la copropriété dans laquelle il aurait loué une autre résidence pour promouvoir la fête.

L’agence de promotion de l’événement Fábrica, désignée comme l’organisateur de la fête, a publié lundi une déclaration pour donner quelques détails sur un événement qu’elle organise à Mangaratiba avec 150 invités dans laquelle elle a précisé qu’elle se conformerait à tous les protocoles de santé requis, mais dans le qui n’a pas cité le nom du footballeur.

Selon les rapports de presse, la fête serait animée par des chanteurs de renom tels qu’Alexandre Pires, MC Kevinho et le groupe Jeito Moleque.

La prétendue fête d’adieu de Neymar à l’année a provoqué la polémique au Brésil, l’un des pays les plus touchés par l’urgence sanitaire et qui, selon les dernières données du ministère de la Santé, accumule déjà environ 194000 décès et au moins 7,6 millions. d’infectés par Sars-CoV-2.