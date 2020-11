La présence du NFL au Mexique, avec trois matchs de saison régulière, ont signifié un déversement économique total de 171 millions USD, selon les données rapportées par l’étude réalisée par le cabinet Ernst et Young. Les matchs étaient principalement prévus dans la troisième semaine de novembre.

Le duel 2019 était disputé Chefs de Kansas City Oui Chargeurs Los Angeles, selon les données obtenues via la transparence, ce qui signifiait un impact économique de 67 millions USD, c’est un Augmentation de 13% par rapport au jeu joué en 2017 (8 millions USD de plus). Il faut se rappeler que le match de 2018 n’a pas été joué en raison des mauvaises conditions du terrain de l’Azteca Stadium.

Pendant ce temps, le parti de 2016, entre Houston Texans et Oakland Raiders, était le premier Monday Night Football joué en dehors des États-Unis, cela signifiait 45 millions USD.

Mais tous les articles n’ont pas de soldes positifs. Étaient 76252 fans ceux qui ont assisté à la victoire menée par Patrick Mahomes et compagnie de 24 à 17 sur les Chargers. Desquels, 27900 ont voyagé à Mexico en provenance d’autres entités ou venaient de l’étranger à l’occasion du match. C’étaient des touristes qui restaient en moyenne cinq jours dans le pays, rester plus longtemps que ceux qui ont voyagé pour le Grand Prix du Mexique (trois jours).

Dans le cas des personnes qui venaient de l’intérieur de la République mexicaine, elles étaient 22500 visiteurs nationaux, un élément qui a également enregistré une baisse, même s’il était de 4,2%.

Parmi les personnes qui se sont rassemblées au stade Azteca pour le match de saison régulière de la NFL qui a eu lieu le 18 novembre 2019, 5400 étaient des fans étrangers principalement américain. Les moyens ci-dessus une réduction de 39% ou 3500 visiteurs en moins par rapport au match Oakland Raiders vs New England Patriots (19 novembre 2017).

La dépense moyenne des visiteurs nationaux par nuit était de 1600 USD et dans le le cas des étrangers était de 342 USD. Bien que le nombre de fans qui se sont déplacés pour regarder le match de la NFL au Mexique ait diminué, les dépenses de ce secteur sont pratiquement restées au cours des trois éditions, en 44 millions USD.

Ce sont des touristes qui visitent également d’autres régions du pays, de sorte que l’impact économique a été estimé à 600 000 USD (12 millions de pesos) et il y a deux ans, ce chiffre est passé à 1 million USD.

“Les visiteurs attirés au Mexique à la suite du match de la NFL ont procuré de larges avantages économiques au secteur du tourisme et à l’économie en général. Cela s’explique par les activités auxquelles ces visiteurs ont participé, du shopping dans et autour du stade, aux dépenses d’hébergement, de vente au détail et de voyage. Ces avantages s’appliquent non seulement à Mexico, mais également au reste du Mexique, en particulier lorsque des visiteurs internationaux voyagent à travers le pays », indique l’étude réalisée par le cabinet de conseil.

L’une des stratégies mises en œuvre par l’administration Enrique Peña, à travers l’ancien Conseil de promotion touristique (CPTM), était de promouvoir la marque Mexico et de visiter le Mexique à travers événements sportifs comme la NFL ou la Formule 1.

Dans le cas du football américain, les annuités sont 14,5 millions USD, montant couvert en cinq paiements, ressources couvertes par la capture du droit des visiteurs sans autorisation d’exercer des activités rémunérées (DNR), taxe qui est facturée aux étrangers lorsqu’ils entrent dans le pays par voie aérienne, car ils n’ont pas de couverture taux de change pour effectuer ces types de paiements, a augmenté ce quota.

Les visiteurs étrangers qui ont voyagé pour voir le jeu au Mexique, six sur dix ont répondu qu’après leur visite pour le match, ils reviendraient probablement, alors que la proportion en 2016 était de 72% et 90% ont indiqué qu’ils le recommanderaient comme destination.

Le jeu 2019 a été diffusé sur ESPN et avait une audience moyenne aux États-Unis de 13 millions.

En tant, Le Mexique est le marché le plus important pour la ligue de football américaine, on estime que notre pays compte environ 21 millions de fans. La 54e édition du Super Bowl a été regardée par 12,01 millions de téléspectateurs mexicains, dans laquelle Kansas City a battu les 49ers de San Francisco 31-20, selon les informations de Nielsen Ibope.

Comment se sont déroulées les négociations en 2018, après l’annulation du jeu?

C’est en janvier de cette année que la ligue a annoncé que le pays était prévu pour un match de saison régulière en 2020 et 2021, Mais en raison du contingent sanitaire, les matchs de la phase régulière qui avaient été convenus en dehors des États-Unis ont été annulés.

Cette annonce de championnat était déjà stipulée depuis 2018, il faut noter que le match entre les Chiefs de Kansas City et les Rams de Los Angeles ne se joue pas cette année-là en raison des mauvaises conditions du terrain de l’Azteca Stadium. Dans ce cas, la NFL est celle qui fournit un service, dans ce cas c’est le jeu, et a donc dû engager un tiers pour le réaliser. Le gouvernement ne fait qu’un accord pour que cet événement ait lieu qui permettrait la promotion de la marque mexicaine.

La NFL restera à Mexico pendant trois ans de plus. (Photo: Twitter)

Les mauvaises conditions du gazon du stade Azteca, installations que la NFL a contractées, pour pouvoir réaliser le troisième match du premier contrat (qui a été signé en février 2016), au vu de cette situation, le CPTM et la NFL ont convenu résilier le contrat tôt, ce qui est indiqué dans une lettre officielle datée du 15 novembre 2018 et le match devait avoir lieu le 19.

Il est à noter que les annuités ont été effectuées à trois versements, avant la réalisation de ladite réunion (Kansas City vs Rams), le gouvernement mexicain avait décaissé 10,8 millions USD sur un total de 14,5 millions USD.

Le document indique que c’est le 13 novembre 2018 que le «fournisseur», en l’occurrence NFL, a formellement informé le «Conseil», le CPTM, en faisant valoir que Il était impossible de réaliser l’Événement en raison de circonstances non imputables au «fournisseur». L’acte de clôture et de règlement entre les deux parties a été émis le 28 novembre 2018.

Dans la même année, sNous avons convenu d’un nouveau contrat pour trois jeux: 2019, 2020 et 2021. Situation pour laquelle à l’époque la NFL avait annoncé en janvier de cette année qu’elle “reviendrait” avec des matchs de saison régulière, ce qui était déjà stipulé par contrat.

