Ce vendredi une bombe a explosé en réseaux sociaux au Mexique. Et est-ce au milieu de la lutter contre la violence de genre à la campagne, le célèbre youtuber Nath Campos a accusé son collègue Ricardo González, plus connu sous le nom de «Rix“, de l’avoir abusée sexuellement il y a quelques années, après avoir tous deux quitté une boîte de nuit à Mexico état ivre.

Cela a déclenché d’innombrables Les utilisateurs exprimeront leur soutien à l’influenceur dans les réseaux 25 ans, et qui compte plus de 3,1 millions d’abonnés sur Instagram. Cependant, aussi ils ont montré leur indignation et leur mécontentement contre Rix, 29 ans et avec plus de 1,9 million d’abonnés sur Instagram.

À cet égard, González a répondu aux accusations à travers une série d’histoires Instagram, où il a souligné qu’il était conscient que votre version “n’a probablement aucune crédibilité” à une époque où le mouvement #Moi aussi a inspiré de nombreuses victimes à dénoncer leurs agresseurs.

J’ai été accusé d’abus sexuel et je veux donner ma version. Que je sais que je n’ai peut-être aucune crédibilité pour parler en ce moment, à cause de la question de croire la victime que, en fait, je soutiens croire la victime

Rix a dit qu’ils avaient fait les deux parties, mais chacun avec leur groupe d’amis, jusqu’à ce que il l’a emmenée dans son appartement; bien que cela justifiait que c’était tellement exagéré, que Il “ne se souvient pas” d’avoir abusé de Campos cette nuit-là.

Nous sommes allés dans un club, un groupe d’amis, chacun est venu seul, nous avons bu, chacun a bu seul et à un moment donné, Naty et moi sommes allés à leur appartement. Le lendemain, nous nous sommes réveillés et ni elle ni moi ne nous souvenons de ce qui s’est passé exactement la nuit

Il a également noté que paniqué quand elle l’avait accusé pour la première fois, parce qu’il avait assuré, qu’il ne profiterait jamais de quelqu’un de cette façon.

La première fois que j’ai entendu dire qu’elle disait que c’était de la maltraitance, j’ai paniqué et dans ma réalité c’était un sujet que nous avons tous les deux dit, putain! et nous le regrettons. Je ne ferais jamais rien contre la volonté de quiconque

Malgré cela, il a indiqué qu’ils parlaient encore tous les deux, mais la relation a beaucoup changé. De plus, il a avoué que, comme Nath l’a dit dans sa vidéo de plainte, il a manqué de respect à sa mère lors d’un voyage à Las Vegas (USA) et de là ils ont arrêté de parler pour toujours.

Comme elle le raconte dans sa vidéo, lors d’un voyage à Las Vegas, j’étais ivre et elle était là avec sa mère. Elle et moi nous entendions déjà, j’ai des conversations sur les moments où nous nous entendions, il y a des photos et des histoires, mais comme je l’ai mentionné, j’ai dit quelque chose de très naco à sa mère; moi ivre, ce n’est pas du tout un argument de justification

Rix terminé présenter des excuses à la fois à Nath et à sa mère et a souligné qu’elle comprend les raisons pour lesquelles certains ne croiront pas sa version. Cependant, il a dit vous serez confronté à des conséquences juridiques, sociales et Internet.

J’invite quiconque veut arrêter de me suivre, ou quoi que ce soit, à le faire. Je veux m’excuser, évidemment auprès de Nath car même si c’est mon histoire, je sais à quel point tout cela l’a affecté

La petite amie de Rix reçoit des offenses

Le youtubeur Annita Shpak, La petite amie actuelle de Rix, a également utilisé ses réseaux sociaux pour dire qu’après la publication de Campos Je recevais des messages et des commentaires offensants.

Le modèle également, originaire d’Ukraine, a révélé que Je savais déjà “bien” comment les choses se passaient entre les deux et a demandé d’attendre pour entendre la réponse de son partenaire.

Je connais mon copain en 2015. Je soutiens beaucoup de femmes mais elles ne devraient pas m’offenser quand je n’ai rien à voir avec

Je n’aurais pas été la seule victime

Après que Nath a publié sa plainte, Ricardo a rendu son compte Twitter privé. D’autres youtubers, comme Ryan Hoffman “Rayito”, Ils ont déclaré ton soutien à la femme et a confirmé que le sujet a des antécédents d’abus.

Je m’étais déjà éloigné de vous, Rix, au moment où vous manquiez de respect à ma femme Grecia, mais avec ce que vous avez fait à Nath Campos, vous êtes allé trop loin, j’aurais aimé le savoir plus tôt. Quelle déception de t’avoir eu comme ami

Pour sa part, la chanteuse Grèce fait remarquer qu’en effet, elle il était aussi une victime de violence sexuelle par González.

Dégoûtant que ces types de personnes existent. Quelle honte d’avoir vécu avec quelqu’un que l’on n’a jamais fini de connaître. Tout mon soutien Nath Campos, je te comprends brut car je l’ai aussi vécu

