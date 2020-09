Des chercheurs américains ont montré que, ni les masques ni les masques N95 avec valve servent à empêcher la propagation du covid-19; Par conséquent, ont-ils averti, son utilisation généralisée par le public pourrait avoir des effets néfastes sur les efforts visant à enrayer la pandémie.

L’étude, qui vise à démontrer l’utilité limitée de masques faciaux et masques à valve (les fameux «masques égoïstes»), a été réalisé dans un laboratoire par des chercheurs de la Faculté d’Ingénierie et d’Informatique de la Florida Atlantic University (FAU), et a été publié ce 1er septembre dans la revue Physics of Fluids.

Pour démontrer, les scientifiques ont utilisé un éclairage laser et un mélange d’eau distillée et de glycérine pour générer le brouillard synthétique qui a recréé les gouttelettes d’aérosol qui sont expirées lors de la toux ou des éternuements.

Les résultats de l’étude ont montré que, bien que masques ils bloquent l’avance initiale du jet, les gouttelettes éjectées se déplacent relativement facilement dans le viseur et se propagent sur une grande surface en fonction des conditions environnementales.

Pour sa part, les simulations avec masque facial équipé d’une valve d’expiration, a montré qu’un grand nombre de gouttelettes non filtrées passaient à travers le masque, réduisant considérablement son efficacité en tant que moyen de contrôle des virus.

«Nous avons pu observer que écrans faciaux (masques) sont capables de bloquer le mouvement initial vers l’avant du jet expiré, cependant, les gouttelettes d’aérosol expulsées avec le jet pourraient se déplacer autour de la visière avec une relative facilité », a déclaré Manhar Dhanak, directeur de SeaTech et co-auteur de l’étude.

« Au fil du temps, ces gouttelettes peuvent se disperser sur une large zone dans les directions latérales et longitudinales, mais avec une concentration de gouttelettes décroissante », a-t-il ajouté.

Aux États-Unis, «nous constatons une tendance croissante chez les gens à remplacer les masques en tissu ou les masques chirurgicaux normaux par des écrans en plastique transparent ou des masques à soupapes d’expiration», a ajouté Siddhartha Verma, auteur principal et professeur au Département de génie mécanique et océanique. de la FAU.

« Cependant, les écrans faciaux ont des espaces visibles le long du fond et des côtés, tandis que les masques à valve limitent le flux d’air lorsque vous inspirez, mais permettent à l’air libre de s’échapper », a déploré Verma.

