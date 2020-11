Pablo Guede a assuré que gagner la MX Cup avec Xolos serait le titre le plus important de sa carrière (Photo: Francisco Guasco / .)

Pablo Guede est un technicien avec une carrière en gestion technique avec pas mal de diplômes. Cependant, l’Argentin a assuré que gagner le Coupe MX avec les Xolos de Tijuana ce mercredi pourrait être le plus important de tous ses records.

“C’est peut-être le titre le plus important de ma carrière”, a déclaré ce mardi lors d’une conférence de presse le sud-américain, qui a remporté des championnats avec San Lorenzo, dans son pays natal, et aussi avec le Colo-Colo Du Chili.

La raison de sa prédilection pour le trophée mexicain tient aux diverses circonstances qu’il a vécues ce semestre. Le Pack a traversé une contagion massive du COVID-19 dans l’équipe, qui à la suite de cela a eu des complications pour former le 11 de départ et obtenir les résultats du tournoi de la ligue.

Les Xolos chercheront à renverser le score adverse et à surmonter l’avantage d’un but que Monterrey a en finale de la Copa MX (Photo: Courtesy / Xolos de Tijuana)

“Tous les titres sont différents, ils ont une émotion différente. Quand je les entends parler, ils laissent derrière eux beaucoup de situations qui nous ont grandement diminués. Pour l’effort fourni par le club, les joueurs et les employés nous allons avoir une énorme chose émotionnelle “expliqua le porteño.

Et est-ce que l’équipe frontalière connaît une mauvaise série de résultats, c’est pourquoi ils sont en position 15 sur 18 dans le tableau des Ligue MX, sur le point d’être éliminé de la phase finale. Ils ajoutent six matchs sans connaître la victoire, en plus de cela ils n’ont pas marqué un seul but dans ces matchs.

«Il est vrai que nous n’avons pas bien fait, même si nous avons également traversé des moments gênants, mais avant une finale ce n’est pas une excuse. Nous avons toute l’illusion du monde de pouvoir le gagner“Fit remarquer Guede.

Malgré ces résultats, le barreur a souligné que l’équipe n’a pas perdu de match. “Il s’agit de continuer à insister et que demain la situation que nous traversons sera inversée », a-t-il assuré.

Le Pack a subi une contagion massive de COVID-19 sur le campus, ce qui a eu des complications pour former le 11e titulaire (Photo: Courtesy / Xolos de Tijuana)

Sur ses rivaux, qui sur le papier sont les favoris pour gagner, il a reconnu que Rayados de Monterrey c’est “une super équipe”. Cependant, il a noté que leurs joueurs doivent donner la “poitrine faire” pour gagner la Copa MX.

«C’est du football et plus encore en finale. Toutes ces choses sont laissées de côté. Il reste 90 minutes et à partir de là, il sera décidé sur le terrain», A exprimé l’entraîneur argentin, qui a prévenu qu’ils devraient même égaler la série où La Pandilla a un avantage d’un but.

Enfin, il précise qu’il ne pense pas à son avenir à la tête du banc de Tijuana. “Je suis très concentré sur ce que cela peut signifier de gagner la coupe”, a-t-il déclaré et ajouté que le club lui a tout donné pour se sentir chez lui.

Guede a reconnu que Rayados de Monterrey était “une grande équipe” (Photo: Courtesy / Xolos de Tijuana)

S’il a souligné que “c’est du football” et que tout peut changer demain, il a souligné qu’il est content de sa gestion à la tête de l’équipe. “Je suis très content du clubC’est un grand projet, avec des acteurs qui grandissent. Je n’envisage pas de démissionner pour l’appréciation que le club m’a donnée », a-t-il déclaré.

“Je sais que c’est du football, mais Je n’y pense pas 24 heures avant une finale car c’est une hypothèse et il peut y avoir des milliers d’hypothèses », a conclu l’homme de Buenos Aires.

La retour final de la MX Cup cela sera contesté Mercredi 4 novembre à 20 h 36 (Heure du Mexique central). Le rendez-vous aura lieu au stade BBVA, où Monterrey cherchera à maintenir son avance (0-1) au match aller face à Tijuana.

