Le conducteur présentera RDM, un nouveau talk-show avec lequel il cherche à divertir et à passer de bons moments avec ses abonnés (Photo: Instagram @fernandodelsolar)

Le chauffeur Fernando del Solar fera un retour à la télévision afin de diriger un nouvel espace, mais il sera loin des deux grandes chaînes de télévision et a opté pour une plateforme vidéo pour pouvoir se relancer en tant que pilote. Son nouveau projet s’appelle Random RDM.

Accompagné de Claudia Lizaldi et Pedro Prieto, qui ont été les “parrains” du programme, le pilote argentin s’est dit très heureux de revenir en compagnie de ses partisans qui lui ont apporté leur soutien dans les moments les plus difficiles. De plus, vous ne serez pas seul, puisque vous aussi Les chauffeurs Florencia Alduncin et Shiky Clement participeront, qui feront partie de diverses interactions et activités.

Fernando del Solar a annoncé que le programme sera diffusé tous les jeudis à 18h00. dans lesquels des interviews et des activités seront diffusées pour divertir votre public:

C’est un projet frais et avant-gardiste qui a émergé pendant la quarantaine, avec tout ce temps libre à penser (…) nous avons eu une rencontre chez Zoom qui s’est transformée en une folie qui s’appelle Random, un programme avec des interviews avec des célébrités, des interviews dans lesquelles les invités sont décomplexés et nous disent ce qu’ils n’ont jamais osé dire à la télévision

Le chauffeur a déclaré qu’il était en bonne santé et satisfait de son nouveau programme (Photo: Instagram par Fernando del Solar)

Cependant, l’animateur a déclaré que les entretiens seraient accompagnés d’autres segments tels que ce qu’ils ont appelé “Du Tingo au Tango” dans lequel Florencia Alduncin visitera diverses villes et sites emblématiques pour raconter des histoires liées à la culture de ces villes.

Ils présenteront également la section “Tabooeno” où Shiky Clement reviendra sur les thèmes qui causent controverse au sein de la société et tentera de déchiffrer la complexité pour pouvoir les aborder avec le public.

Le conducteur vient de traverser une situation compliquée après que son foie a été affecté, alors il a commencé à perdre du poids rapidement, cela lui a rappelé l’étape dans laquelle il est passé. pour les pires moments dus au cancer, une analyse a donc été effectuée immédiatement, mais ce dont il se souvient le plus est la persistance du milieu:

Oui, c’est très difficile de prendre du poids, j’ai toujours pensé que c’était plus difficile de le perdre, si tu veux monter en montant, bon, excellent, mais si tu veux prendre de la masse musculaire, va bien, ça coûte cher car ce sont des portions de Tant de grammes, à ces moments-là, tant de protéines, tant de glucides, donc c’est comme si vous ne finissiez pas de manger une fois et que vous disiez «dans une demi-heure, je dois manger à nouveau. Les fantômes et les peurs de ce qui m’est arrivé à un moment donné étaient là … c’est pourquoi lundi et mardi j’ai demandé quelques jours pour faire quelques tests et grâce à Dieu, Dieu merci, je frappe du bois, ça n’a rien à voir avec ça et quoi Je veux clarifier clairement, il n’y a pas de rechute, il n’y a absolument rien

Fernando del Solar dit qu’il est prêt à épouser Anna Ferró (Photo: Instagram @fernandodelsolar)

Anna Ferró a été le pilier de Fernando del Solar, les deux ont une relation de plus de 4 ans avec ce qui s’est passé et bien que le conducteur ait une relation forte et très aimante avec le conducteur, il a déjà dit à plusieurs reprises, il cherche à l’épouser mais la pandémie l’a gênée et cela a mis fin aux plans de mariage possibles:

Il n’y a pas de plans (de mariage) d’aujourd’hui à demain. Oui on vit ensemble, on vit ensemble depuis plus d’un an, on vit depuis plus de trois ans, on est très bien, vraiment heureux en couple, je pense qu’on est bien établi, on se complète bien, et c’est super

PLUS SUR CE SUJET:

L’autre bataille de Fernando del Solar: le présentateur souffre toujours de ravages en raison de sa rechute de santé

Fernando del Solar est revenu optimiste et avec des plans de mariage possibles