MADRID, 25 ANS (EUROPA PRESS)

Le secrétaire d’Etat des Etats-Unis, Mike Pompeo, a prévenu ce jeudi au président du Nicaragua, Daniel Ortega, que la Maison Blanche “ne tolérera pas l’oppression du peuple nicaraguayen”, l’avertissant qu’il y aura “plus de conséquences” si elle ne le permet pas «élections libres», après l’approbation d’une nouvelle loi qui impose des restrictions aux élections prévues le 7 novembre 2021.

“Pour le bien du peuple nicaraguayen, une fois de plus, nous appelons Ortega à changer de cap, à respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales, et à permettre des élections libres et équitables. Sinon, les États-Unis n’hésiteront pas à imposer plus de conséquences.” Pompeo a mis en garde dans un communiqué.

Le chef de la diplomatie nord-américaine a souligné que “les États-Unis ne toléreront ni les menaces à la démocratie au Nicaragua, ni l’oppression du peuple nicaraguayen” et, pour preuve, a rappelé qu’ils avaient déjà sanctionné à la fois le président et son milieu familial. «encourager le régime d’Ortega à adopter des réformes démocratiques pour les élections présidentielles».

Pompeo a exprimé sa préoccupation particulière à ce moment au sujet de l’approbation récente au Parlement du Nicaragua, avec les votes du FSLN au pouvoir et de ses alliés, de la loi pour la défense des droits du peuple à l’indépendance, la souveraineté et l’autodétermination pour la paix , qui interdit à ceux qui dirigent ou financent «un coup d’État», à ceux qui promeuvent ou appliquent des sanctions contre le pays ou ses dirigeants, et à ceux qui commettent des actes d’ingérence dans les affaires intérieures de se présenter aux prochaines élections.

La mise en œuvre de cette nouvelle loi, a indiqué Pompeo, “sapera davantage les institutions et les processus démocratiques, interdisant aux personnalités de l’opposition de se présenter et menaçant ainsi de transformer les élections de 2021 en” élections “de nom uniquement”.

Le chef du département d’Etat a également souligné qu’avec cette loi “le régime d’Ortega s’est encore plus isolé dans la région”. À cet égard, il a souligné que «l’hémisphère occidental est désormais un hémisphère de liberté, à l’exception de certains régimes autoritaires mineurs, comme le Nicaragua».

En outre, il a tenu à rappeler que ladite loi est précédée par d’autres récemment approuvées par l’Assemblée nationale nicaraguayenne, comme la loi sur les agents étrangers, “qui sabote la capacité des Nicaraguayens de rechercher un changement démocratique”, et la loi contre la cybercriminalité “. qui réprime systématiquement la liberté d’expression. “