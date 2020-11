Le joueur Nicolás González, d’Argentine, célèbre un but, le 17 novembre 2020, dans un match des qualifications sud-américaines pour la Coupe du monde au Qatar entre les équipes du Pérou et de l’Argentine au stade national de Lima (Pérou). . / Sebastián Castañeda

Le volant tourné vers l’avant ou côté gauche, Nicolás González, a souligné que jusqu’à récemment personne ne le connaissait “et beaucoup se moquaient” de lui, mais maintenant “tout le monde sait” pour ses deux buts avec de bonnes performances en équipe argentine et cela lui a permis de «couvrir plusieurs bouches».

«Jusqu’à ces dates de qualification, personne ne me connaissait et beaucoup se moquaient de moi, mais maintenant que tout le monde me connaît, j’ai fermé de nombreuses bouches “, dit le jeune homme (22 ans) de la ville d’Escobar à Buenos Aires.

“La vérité que Même si je joue à trois, en tant que milieu de terrain ou attaquant, j’abandonne toujours ma vie pour l’équipe nationale, et dans ces deux matchs avec le Paraguay et le Pérou il était essentiel que mes collègues me soutiennent. Honnêtement, je me sentais à l’aise avec Giovani Lo Celso et Nicolás Tagliafico à gauche », a-t-il confié à Radio Rivadavia, qui joue également en tant qu’avant-centre pour l’allemand Stuttgart.

But de l’Argentine 16’PT Nicolás González

Cependant, l’ancien Argentinos Juniors a admis qu’il était “très difficile” de jouer à trois contre le Paraguay. «Je ne suis pas habitué à ce poste, mais en deux jours je l’ai très bien appris. Ce qui se passe c’est que tout au long de ma vie, j’ai été milieu de terrain gauche, parce que j’aime le face-à-face et je suis habitué à cette place sur le terrain “, il a reconnu.

Puis il a évoqué la blessure causée par le milieu de terrain paraguayen de San Lorenzo, Ángel Romero, à son coéquipier Exequiel Palacios, lorsqu’il a fracturé les «apophyses transverses de la colonne lombaire», et à cet égard, il s’est interrogé: «Le VAR n’est pas intervenu et on ne lui a pas montré de carton jaune, malgré le fait que il a sauté les deux genoux, ce qu’aucun joueur ne fait ».

“Le pire est il a déjà blessé un de ses partenaires (Andrés Herrera) à San Lorenzo. La vérité que quand j’ai vu Palacios par terre me dire que ses jambes s’endormaient, j’ai désespéré. Heureusement, j’ai parlé avec lui aujourd’hui et il s’améliore », a finalement déclaré González, qui en seulement cinq matchs en équipe nationale senior a déjà marqué deux buts, ce qui était fondamental pour l’Argentine pour marquer des points dans ces éliminatoires sud-américains en vue du Qatar 2022.

