Le régime de Nicolás Maduro au Venezuela a repris mardi les relations diplomatiques avec la Bolivie après une période de paralysie, sous le gouvernement de l’ancienne présidente par intérim bolivienne Jeanine Áñez, et a remercié la collaboration du «courageux président» argentin Alberto Fernández pour permettre le retour de Evo Morales à «sa maison natale».

«Là, de l’autre côté de la frontière. Le président argentin, Alberto Fernández, courageux président, est allé l’accompagner, d’une manière vraiment noble. Parce qu’Alberto Fernández a non seulement sauvé la vie d’Evo il y a un an, un jour comme aujourd’hui»A déclaré Maduro en référence à l’acte de lundi, où Fernández a limogé l’ancien président Evo Morales au col international de La Quiaca, Jujuy, avant de le voir traverser le pont vers la Bolivie après avoir vécu presque un an en tant que réfugié en Argentine.

“Un jour comme aujourd’hui il y a un an, le 10 novembre, a été le coup d’État. Et un jour comme aujourd’hui, Evo Morales arrive dans sa ville natale, dans sa ville natale, parcourant les routes. Il y a un an, nous lui avons dit «Evo, sauve ta vie et tu reviendras fait des millions comme Túpac Katari», et Evo est revenu des millions avec le peuple bolivien », Maduro a complété son idée dans un acte télévisé de Caracas.

ce n’est pas la première fois que Maduro loue le travail du président Fernández depuis son investiture à la Casa Rosada il y a moins d’un an, ni la première fois qu’il le définit comme “courageux”. Le 30 mars, le dirigeant chaviste l’a remercié pour sa position devant le G20 pour lever les sanctions contre le Venezuela et Cuba: “Je l’ai remercié au nom du peuple vénézuélien pour sa position courageuse devant les organisations internationales afin que les sanctions soient levées à ce moment dramatique de la pandémie de coronavirus”, Maduro a dit il y a environ huit mois. Et il a ajouté: “Je remercie le Président Alberto Fernández d’ici, il m’a dit de transmettre tout son soutien et sa solidarité de l’Argentine au peuple du Venezuela. C’est ainsi que je vous le transmets, notre peuple aime l’Argentine. L’Argentine de San Martín, l’Argentine de Perón, d’EvitaLa Argentina de Diego Armando Maradona, l’Argentine de Messi ».

Lundi, lors de l’événement symbolique à La Quiaca, ville frontalière de la province de Jujuy, Alberto Fernández était “très heureux” d’avoir pu “tendre la main” à Evo Morales et de l’accueillir en Argentine quand il était à peine au pouvoir depuis deux jours et il a célébré qu’il est retourné à «sa patrie, dont il n’aurait jamais dû partir ou être maltraité comme il était».

«Evo, ce que vous laissez ici, ce sont des amis qui seront toujours là. Ce fut un honneur de vous avoir parmi nous cette fois, vous allez nous manquer “Fernández lui a dit du côté argentin de la frontière et a appelé à la préservation de la “grande patrie” de l’Amérique latine. “Il est du devoir de chacun de nous de venir en aide aux peuples menacés ou blessés par des soulèvements comme celui qu’a subi Evo et la Bolivie il y a un an”, a-t-il déclaré.

Alberto Fernández a accompagné Evo Morales à La Quiaca, Jujuy, pour le voir traverser la frontière un jour après l’investiture présidentielle de Luis Arce en Bolivie ((Présidence) /)

Le 10 novembre 2019, au milieu de grandes tensions politiques et sociales et sous la pression des forces armées, Evo Morales a démissionné de la présidence de la Bolivie, a dénoncé un coup d’État et s’est enfui au Mexique, où il est resté jusqu’à un mois plus tard. il s’installe en Argentine sous l’abri de Fernández.

