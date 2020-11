Nico Sánchez a expliqué le clic que Los Pumas a fait pour réaliser ce cadeau

Malgré l’arrêt prolongé dû à la pandémie de coronavirus, Los Pumas entre dans l’histoire des Trois Nations. Après avoir battu pour la première fois les puissants All Blacks, l’équipe argentine a réalisé un match nul important contre l’Australie.

La grande figure du match était encore une fois Nicolás Sánchez (contre les Néo-Zélandais il a dépassé la marque d’Hugo Porta, marquant 25), auteur des 15 points contre les Wallabies. En dialogue avec ESPN, l’ouverture a reconnu le grand changement que ceux menés par Mario Ledesma ont opéré pour vivre ce moment rêvé.

“Le clic le plus important que l’équipe a fait est de croire plus que jamais à ce que nous faisons, croyez en nous et continuez avec la méthode qui a été formée les années précédentes, qui est la culture de la formation, de progresser semaine après semaine. Mais ce qui a changé, c’est la confiance dans l’équipe», A expliqué l’homme du Stade Français Paris.

Le lien entre l’Australie et Los Pumas

Nico, qui a participé à 3 Coupes du monde, obtenant la quatrième place en Angleterre 2015 -ils sont tombés face à l’Afrique du Sud pour la dernière place du podium et l’Argentin a été le meilleur buteur du concours-, a souligné que “il y a des leaders très importants dans l’équipe. L’idée est de transmettre la culture d’amélioration et de construction d’une équipe compétitive ».

«Le but est d’aller semaine après semaine, jour après jour. Nous nous préparons avec humilité. Nous sommes dans un tournoi très important et il nous reste deux matchs cruciaux. Nous allons passer à la suivante, en travaillant avec humilité », a-t-il commenté, cherchant à faire preuve de prudence pour la dernière ligne droite de la compétition. Les prochains engagements de l’équipe albiceleste? Le samedi 28, il affrontera la Nouvelle-Zélande (à Newcastle, Nouvelle-Galles du Sud, Australie) et le samedi 5 décembre, il rencontrera l’Australie (à Parramatta, Australie).

Sáchez a également analysé ce qui s’est passé pendant le match: «Nous repartons avec une sensation étrange. Malgré un match nul, je pense que le match ne s’est pas déroulé comme prévu. Toujours avec l’Australie, les matchs sont bâton et bâton. Bien que ce soit un match assez médiocre, nous l’avons presque gagné à la fin. Il nous reste un goût d’amertume. Bien que nous ayons fait match nul avec l’Australie, nous avons été déçus car nous pensions que nous allions jouer beaucoup mieux. C’est une étape importante, mais nous devons nous améliorer pour la semaine suivante. Ceci est notre appartement, nous devons continuer à construire ». Et il a ajouté: «Le protagoniste était pour la première fois l’Australie. Il nous a attaqués et nous avons à peine eu le ballon, mais nous savions que si nous continuions le match, nous aurions des chances. Et à la fin, nous l’avons presque gagné ».

«Physiquement, nous nous sentons bien, nous essayons tout le temps de nous nourrir de notre énergie interne. Notre drapeau est la défense », a-t-il souligné.

