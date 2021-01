MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a condamné les attaques menées samedi par des djihadistes présumés contre deux villes situées dans l’ouest du Niger, qui ont entraîné la mort d’au moins une centaine de civils, et a demandé aux autorités tenir les responsables responsables.

“Le secrétaire général est convaincu que les autorités nigérianes ne ménageront aucun effort pour identifier et traduire rapidement en justice les responsables de cet acte odieux, tout en renforçant la protection des civils”, a déclaré le porte-parole de Guterres, Stéphane Dujarric. .

Il a également souligné que Guterres “réaffirme la solidarité et le soutien de l’ONU au gouvernement et au peuple nigérien dans leur lutte contre le terrorisme, l’extrémisme violent et le crime organisé”, tout en exprimant ses “sincères condoléances” à les proches des victimes.

Les attaques ont été menées contre les villages de Chombangú et Zarumdareye, près de la frontière avec le Mali. Le maire de la ville de Tondikiwindi dont dépendent administrativement les deux villages, a expliqué dimanche qu’il y avait 70 morts à Chombangú et 30 à Zarumdareye, selon Radio France Internationale.

Le maire de Tondikiwindi a détaillé que les attaques et les meurtres de civils étaient venus en représailles après une autre tentative d’assaut précédente qui avait été rejetée par des jeunes organisés en tant que forces d’autodéfense, qui ont tué deux des assaillants.

Une délégation officielle dirigée par le Premier ministre nigérian Brigi Rafini et le ministre de l’Intérieur Alkach Alhada s’est rendue dimanche dans la région pour «soutenir moralement la population». De son côté, le président du pays, Mahamadou Issoufou, a qualifié les attentats de «lâches et barbares».

Cette région est connue comme celle avec les trois frontières en raison de la proximité des démarcations du Niger, du Burkina Faso et du Mali et est une cible régulière des groupes djihadistes.

Ces derniers mois, il y a eu une recrudescence de ces attaques, principalement le travail de l’État islamique dans le Grand Sahara (ISGS), Boko Haram et sa scission, l’État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWA).

Boko Haram et l’ISWA ont concentré leurs attaques sur le bassin du lac Tchad, tandis que l’ISGS et le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), filiale de l’organisation terroriste Al-Qaïda au Mali, l’ont fait à la frontière qu’ils composent. Niger, Mali et Burkina Faso.