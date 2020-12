20/02/2015 Abubakar Shekau, leader de Boko Haram INTERNATIONAL ARCHIVE ISLAMIC TERRORISM POLITIQUE ESPAGNE EUROPE AL-‘URWAH AL-WUTHQA FOUNDATION

MADRID, 15 ANS (EUROPA PRESS)

Le groupe terroriste Boko Haram a revendiqué l’enlèvement de plus de 300 élèves d’une école secondaire de la ville de Kankara, dans l’état de Katsina, au nord du Nigéria, bien qu’il n’ait pas encore annoncé ses demandes d’accepter votre libération.

Selon le portail d’information nigérian HumAngle, dirigé par Ahmed Salkida, un expert de Boko Haram, le chef du groupe terroriste Abubakar Shekau a publié mardi à l’aube une vidéo dans laquelle il revendique l’enlèvement des étudiants de Katsina.

“Ce qui s’est passé à Katsina a été fait pour promouvoir l’islam et décourager les pratiques non islamiques dans l’éducation occidentale, ce qui n’est pas le type d’éducation autorisé par Allah et son saint prophète”, a déclaré le leader de Boko Haram.

“On n’enseigne pas non plus ce qu’Allah et son saint prophète ont commandé. Au lieu de cela, ils détruisent l’Islam. Cela peut être subtil mais Allah, le dieu du ciel et de la terre, sait tout ce qui est caché. Puisse Allah promouvoir l’Islam.” et que nous pouvons mourir en tant que musulmans », a souligné Shekau, dans son message, auquel HumAngle a eu accès. «Nous sommes derrière ce qui s’est passé à Katsina», a-t-il dit, avant de dire au revoir dans la vidéo réaffirmant qu’il est le leader de Boko Haram.

En revendiquant l’enlèvement des plus de 300 élèves de l’école secondaire de Kankara, Boko Haram revendique la responsabilité de sa plus grande opération dans le nord-ouest du Nigéria, où il avait limité ses actions à des embuscades contre les forces de la sécurité et les enlèvements à petite échelle en échange du paiement d’une rançon.

Une source de Boko Haram a confirmé à HumAngle que le groupe terroriste n’a pas encore annoncé ses demandes de libération des étudiants. Le gouverneur de l’État de Katsina, Aminu Masari, a déclaré lundi lors d’une réunion avec le président nigérian Muhamadu Buhari que Boko Haram avait déjà fait ses demandes aux familles des garçons enlevés.

«La seule fois où nous avons parlé avec les parents, c’était pour les avertir de dire aux forces armées de renoncer à tenter de secourir les garçons par la force», a déclaré la source consultée par le journal numérique.

Boko Haram a enlevé 276 filles dans une école de Chibok, dans l’État de Borno, en 2014, dont 112 sont toujours portées disparues et 164 ont été libérées.