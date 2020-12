MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

L’organisation Amnesty International (AI) prévient que les personnes âgées sont souvent les victimes «invisibles» du conflit avec Boko Haram au Nigéria et dénonce que l’aide humanitaire ignore «systématiquement» cette tranche d’âge.

Le conflit qui sévit dans le nord-est du Nigéria depuis près d’une décennie affecte «les personnes âgées de manière unique: beaucoup sont mortes de faim ou ont été assassinées chez elles ou sont laissées mourir dans des conditions précaires en détention militaire illégale», dénonce AI. dans un nouveau rapport publié mardi.

Lorsque Boko Haram envahit les villes et les villages, «les personnes âgées sont souvent parmi les dernières à fuir, ce qui les expose particulièrement à la brutalité et à la répression du groupe armé, dont les actes constituent des crimes de guerre et probablement des crimes de Contre l’humanité », a détaillé la directrice de Crisis Response à Amnesty International, Joanne Mariner.

La torture, qui les oblige à assister au meurtre et à l’enlèvement de leurs fils et filles, ainsi que le pillage, qui provoque une insécurité alimentaire extrême, sont quelques-unes des actions violentes auxquelles les personnes âgées doivent faire face au milieu du conflit.

Le 28 novembre, Boko Haram a tué au moins 43 travailleurs agricoles près de la ville de Koshebe, dans l’État de Borno, la plupart avec des machettes ou des couteaux, tandis que des dizaines d’autres civils de la région sont toujours portés disparus.

Amnesty International a interrogé un homme de 65 ans qui faisait partie des personnes capturées et qui avait un contrat d’une semaine en tant que travailleur saisonnier agricole, car l’aide alimentaire que sa famille reçoit en raison du déplacement est irrégulière et insuffisante. Boko Haram lui a pardonné et l’a libéré, mais a assassiné deux de ses fils.

«Ce sont ces garçons qui m’aident à rester en vie», a déploré l’homme, que Boko Haram avait déjà tué un autre fils cinq ans plus tôt dans une attaque qui a forcé la famille à fuir leur village dans la région du gouvernement local de Mafa. .

Mais non seulement ils sont victimes de Boko Haram, mais les forces armées nigérianes ont également commis des “atrocités” contre des personnes âgées “sans que personne ne soit tenu pour responsable de ces actes”.

“À plusieurs reprises, les forces armées nigérianes ont abattu des personnes âgées dans leurs maisons, lors de raids contre des villages dans les zones contrôlées par Boko Haram,” alors que des milliers de ces personnes “se sont vu refuser leur dignité sous certaines conditions infernal en détention militaire, et plusieurs centaines d’entre eux sont morts dans la misère. “

Ces actes constituent également “des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre”, a ajouté M. Mariner.

INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE EXTRÊME ET FAIBLE ACCÈS À L’AIDE HUMANITAIRE

Le pillage des récoltes et du bétail par Boko Haram, ainsi que les sévères restrictions imposées par l’armée à l’accès à l’aide humanitaire, ont créé une insécurité alimentaire extrême pour les personnes âgées, dénonce l’organisation, ajoutant qu’elle a reçu des informations faisant état de décès. en raison de la famine de beaucoup d’entre eux.

En ce sens, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a averti en septembre que la région du nord-est du Nigéria était menacée de famine, avec “des niveaux alarmants d’insécurité alimentaire et de faim”.

Le document présenté par l’organisation déclare que la réponse humanitaire «ignore systématiquement les personnes âgées déplacées», il demande donc que ces programmes incluent «pleinement» dans leur conception et leur mise en œuvre les personnes appartenant à cette tranche d’âge.

L’organisation met un accent particulier sur les camps de personnes déplacées, car sur les 2,1 millions de personnes déplacées par le conflit dans le nord-est du Nigéria, les agences humanitaires estiment qu’environ 150 000 sont des personnes âgées.

Certaines de ces personnes interrogées par Amnesty International dans 17 camps de l’État de Borno affirment ne pas avoir reçu d’aide spécifique en fonction de leur âge, elles se sont donc senties «invisibles» ou comme si elles étaient un «fardeau», allant même jusqu’à devoir mendier de la nourriture. ou des médicaments pour survivre.

«Trop souvent, les personnes âgées ont été ignorées dans la fourniture de l’aide humanitaire dans le nord-est du Nigéria. L’inclusion signifie le respect des droits de ceux qui ont des besoins et des risques différents, tels que ceux associés au vieillissement», rappelle le directeur d’Amnesty International Nigéria. , Osai Ojigho.

Ojigho ajoute qu ‘”il est temps d’arrêter de traiter les personnes âgées comme quelque chose de marginal”.