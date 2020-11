. / EPA / FRANCK ROBICHON / Archives

Tokyo, 11 nov . .- La Bourse de Tokyo a clôturé ce mercredi avec une avance de 1,78% du Nikkei, son principal indicateur, et était à son plus haut niveau depuis plus de 29 ans, encouragé un jour de plus par le attentes concernant le développement d’un vaccin contre la covid-19.

Le Nikkei, qui regroupe les 225 titres les plus représentatifs du marché, a avancé de 444,01 points, terminant à 25349,60 entiers, son plus haut niveau depuis le 4 juin 1991.

Le Topix, qui comprend les firmes de la première section, celles qui ont la plus forte capitalisation, a avancé de 28,27 points, 1,66%, pour s’établir à 1 729,07 unités.

La bourse de Tokyo a ainsi connu une nouvelle journée de bénéfices, en ligne avec les hausses de la veille à Wall Street et après que les progrès de la société pharmaceutique américaine Pfizer dans le développement de son vaccin contre le nouveau coronavirus aient été connus en début de semaine.

Ces avancées ont alimenté l’optimisme dans les principales places financières mondiales quant à l’accélération de la reprise économique après l’impact causé par la pandémie, et ont porté le Nikkei à des niveaux jamais vus depuis l’éclatement de la bulle financière et immobilière fin 1991. .

Les secteurs qui ont accumulé les bénéfices les plus élevés sont l’immobilier, les mines et les assurances.

Parmi les titres les plus capitalisés, le géant de la technologie Softbank a perdu 2,47%, tandis que le premier constructeur automobile japonais, Toyota Motor, a gagné 3,24%.

La multinationale textile Fast Retailing, propriétaire de la chaîne de magasins de vêtements Uniqlo, a gagné 3% et le conglomérat technologique et audiovisuel Sony l’a fait 1,34%.

En revanche, le développeur de jeux vidéo Nintendo a perdu 4,31%.

Dans la section Topix, 1 615 actions ont progressé, contre 493 qui ont chuté et 63 qui ont fini inchangé.

Le volume des échanges s’est élevé à 3,48 billions de yens (27,950 millions d’euros).