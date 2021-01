. / EPA / FRANCK ROBICHON / Archives

Tokyo, 20 janvier . .- Le principal indice de la Bourse de Tokyo, le Nikkei, a chuté de 0,38% ce mercredi après que les investisseurs se soient abstenus de se lancer dans des opérations risquées avant l’inauguration de Joe Biden en tant que président des États-Unis.

Le Nikkei, qui regroupe les 225 titres les plus représentatifs du marché, recule de 110,20 points à 28 523,26 entiers.

Le Topix, qui comprend les firmes de la première section, celles avec la capitalisation la plus élevée, a perdu 0,34% soit 6,26 points, pour s’établir à 1 849,58 unités.

Le marché boursier de Tokyo s’est ouvert plus haut, soutenu par les gains à Wall Street après que la candidate de Biden au poste de prochaine secrétaire au Trésor, Janet Yellen, ait défendu l’adoption d’un important stimulus budgétaire pour atténuer la crise causée par la pandémie de coronavirus.

Malgré les gains initiaux, après la première demi-heure de trading, le Nikkei a plongé en territoire négatif en raison des inquiétudes concernant l’augmentation des patients atteints de covid sévère au Japon.

La décision des investisseurs de ne pas mener d’opérations risquées dans les heures suivant l’assermentation de Biden en tant que président américain a également contribué à maintenir le marché boursier japonais en perte.

Le secteur du transport aérien a récolté les principaux revers de la session, avec le transport maritime et terrestre.

Pharmaceutical Daiichi Sankyo a enregistré la pire baisse aujourd’hui parmi les sociétés cotées au Nikkei de 3,97%, suivie de la société ferroviaire Keio (-3,89%) et de la société mère d’All Nippon Airways, ANA Holdings (-3,35%).

Les plus grandes avancées du Nikkei ont été celles de la firme chimique Sumitomo Chemical (9,94%) et de la compagnie d’électricité Tokyo Electric Power (Tepco), dont les actions ont progressé de 7,62%.

Le groupe de télécommunications Softbank a réuni le plus gros volume d’opérations de la journée et a reculé de 0,73%.

Elle a été suivie des transactions du développeur et distributeur de jeux vidéo Nintendo (-1,73%) et du conglomérat textile Fast Retailing, propriétaire de la chaîne de magasins de vêtements Uniqlo, dont les parts ont été dévaluées de 2%.

Dans la première section, 1 100 entreprises ont chuté contre 993 qui ont avancé, tandis que 95 ont fermé sans changement.

Le volume des échanges s’est élevé à 2,38 billions de yens (18,9 milliards d’euros ou 22,950 millions de dollars).