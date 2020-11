. / EPA / FRANCK ROBICHON / Archives

Tokyo, 5 novembre . .- La société japonaise de jeux vidéo Nintendo a multiplié par 3,4 son bénéfice net entre avril et septembre, à 213.123 millions de yens (1.740 millions d’euros), grâce à de bonnes ventes de jeux et, surtout , le dernier né d’Animal Crossing.

La société a enregistré sur la période, correspondant au premier semestre de l’exercice fiscal japonais 2020, un bénéfice d’exploitation de 291424 millions de yens (2380 millions d’euros), le triple de celui des mêmes mois de l’année précédente, selon son rapport financier.

Le chiffre d’affaires de Nintendo a augmenté de 73,3% à 769 524 millions de yens (6 280 millions d’euros), a indiqué la société basée à Kyoto dans le texte publié jeudi.

Le principal facteur qui a maintenu la bonne santé des finances de Nintendo a été les bonnes ventes de jeux, “sans perdre de vitesse”, parmi lesquels le développeur et distributeur a souligné “Animal Crossing: New Horizons”.

Dans les six mois précédant fin septembre, le titre le plus récent de la franchise de simulation sociale s’est vendu à 14,27 millions d’exemplaires, portant à 26,04 millions d’exemplaires vendus depuis son lancement le 20 mars 2020 pour la console Switch. .

Le jeu “a contribué de manière significative à la croissance globale des ventes de logiciels et à la croissance des ventes de matériel”, a déclaré la société dans son rapport financier.

Les ventes de sa console la plus récente, Nintendo Switch, ont augmenté de 80,9% d’une année sur l’autre entre avril et septembre, au cours de laquelle 12,53 millions d’unités ont été vendues. L’entreprise s’est fixé comme objectif d’en vendre 24 millions dans l’année.

Le chiffre d’affaires cumulé de Switch, qui comprend les versions hybrides et portables d’origine, s’élevait à 68,30 millions.

Nintendo a également souligné les ventes de “Paper Mario: The Origami King”, sorti en juillet et dont il s’est vendu à 2,82 millions d’exemplaires; et la compilation “Super Mario 3D All-Stars”, lancée en septembre à l’occasion du 35e anniversaire du lancement de “Super Mario Bros.”, dont il s’est vendu 5,21 millions d’unités.

Le développeur japonais a vendu 100,25 millions d’exemplaires de jeux (les siens et ceux de tiers) au cours des six mois susmentionnés et prévoit un chiffre d’affaires de 170 millions pour l’ensemble de l’exercice.

Les ventes totales de jeux de Switch s’élèvent à 456,49 millions.

En ce qui concerne son activité de jeux vidéo numériques, la société a noté que les ventes “constantes” de jeux téléchargeables, de contenus complémentaires (DLC) et d’abonnements aux services en ligne “ont contribué à porter les ventes totales à 171,5 milliards de yens (1,4 milliard de yens). euros) “, en hausse de 139,4% sur un an.

Compte tenu de ces résultats et de la prévision que ses ventes seront maintenues grâce à des titres tels que “Pikmin 3 Deluxe”, “Mario Kart Live: Home Circuit” et l’extension “Les neiges de la couronne”, de “Pokémon Sword / Shield”, ainsi Sous le nom de “Super Mario 3D World + Bowser’s Fury” (prévu pour février 2021), Nintendo a amélioré ses prévisions pour l’ensemble de l’exercice, qui se terminera le 31 mars 2021.

La société s’attend à enregistrer un bénéfice net de 300 milliards de yens (2,45 milliards d’euros), en hausse de 16% d’une année sur l’autre, par rapport à la réduction des bénéfices qu’elle avait estimée en août.

Il s’attend également à ce que son résultat opérationnel augmente de 27,7% par rapport à l’année précédente, à 450 000 millions de yens (3 670 millions d’euros), soit 50% de plus que dans la prévision précédente; et que ses ventes augmentent de 7%, à 1,4 billion de yens (11,43 milliards de yens), par rapport à la baisse estimée il y a trois mois.