Niurka a dédié un message d’amour au plongeur (Photo: Instagram @ niurka.oficial)

Pour débuter 2021 et au milieu de l’épidémie de coronavirus sur le territoire national, Niurka a fait un voyage dans les cenotes du Yucatan avec sa fille et quelques amis, comme le plongeur mexicain Rommel Pacheco et sa petite amie Lylo Fa.

Cette excursion a été durement critiquée par les internautes qui, compte tenu des différentes photographies partagées par la controverse vedette cubain, a souligné le fait que la société n’est toujours pas en mesure de se promener et moins accompagnée par autant de personnes, comme on peut le voir sur les images.

Et c’est qu’avant les recommandations du ministère de la Santé de se mettre à l’abri à domicile et de ne sortir que si strictement nécessaire afin de réduire le risque d’infection par le virus, Niurka a choisi de passer un moment heureux avec sa famille et l’a même montré sur ses réseaux sociaux face aux commentaires furieux de plusieurs de ses disciples.

La petite amie du plongeur et plusieurs amis vivaient avec le cubain Niurka (Photo: Instagram @ niurka.oficial)

“La distance sociale, et où était la distance saine?” la situation s’améliore », «Est-ce l’exemple de la responsabilité civique que vous donnez à vos enfants? Très mauvais Niurka “, «Cela me surprend qu’étant des athlètes et des athlètes hors pair ils risquent d’être infectés par un coronavirus», sont quelques-uns des messages que l’on peut lire sur les réseaux sociaux en réponse aux photos partagées par l’actrice.

“Rommel Pacheco. Merci mon ami, c’était une soirée merveilleuse, tu es un grand athlète et un grand être humain », a écrit l’ex-épouse de Juan Osorio à propos du gagnant de trois médailles d’or et de deux plantes aux Jeux panaméricains, avec qui il entretient une bonne amitié.

Et c’est que ces accusations contre la manière d’agir de la starlette se sont intensifiées parce que elle-même a partagé les recommandations officielles pour maintenir le confinement sur ses réseaux sociauxPar conséquent, les utilisateurs ont décrit leur visite des cénotes du Yucatán comme incongrue, l’état où il y a quelques mois, Niurka a déménagé pour vivre loin de l’agitation de Mexico.

La publication a attiré l’attention parce qu’il y a quelques jours, Niruka elle-même avait demandé à son public de rester à la maison (Photo: Instagram @ niurka.oficial)

C’est fin 2020 lorsque Niurka Marcos a appelé sur ses réseaux sociaux pour que ses followers ne tiennent pas de fête ou de réunion, et leur a demandé de rester chez eux, en respectant les mesures de santé pour éviter et réduire les infections à coronavirus.

L’interprète de l’Empereur, a partagé une publication dans laquelle il est lu que Nous sommes en alerte pour le COVID-19, et que cette situation est de la responsabilité de toute la sociétéCependant, elle a été critiquée car elle-même ne respecte pas les protocoles recommandés.

Et c’est que le 25 novembre dernier, alors que la danseuse avait 53 ans, elle a célébré l’occasion dans une salle de fête accompagnée d’amis, de musiciens et de famille. Dans les instantanés de sa célébration d’anniversaire, vous pouvez voir comment aucun des participants n’a respecté les règles de santé contre la maladie qui a déjà coûté la vie à plus de 127 000 personnes, rien qu’au Mexique.

Le jour de son 53e anniversaire, il a été vu heureux parmi des musiciens et des invités sans masque (Photo: Instagram @ niurka.oficial)

Déjà début décembre, Niurka avait anticipé qu’elle prévoyait de visiter les cenotes susmentionnés avec ses enfants:

«Le petit arbre que j’ai dans ma maison sera apprécié lorsque mes enfants arriveront à la fin de l’année maintenant, car le 24 ils seront avec les mères de leurs partenaires et le 31 ils iront avec moi à Mérida pour aller à Tulum, pour les cenotes, les points d’eau, les vacances. Comme je l’ai dit, je préparais une niche de vacances pour ma famille, mes amis et pour vous tous (presse) quand vous allez à Mérida là-bas vous avez votre maison et j’ai des hamacs suspendus car c’est typique du YucatecanEt j’ai des fans partout dans la maison parce que c’est typique du Yucatan et j’ai ma climatisation dans ma chambre juste parce que je suis la diva, la salope », a-t-il conclu avec son sens de l’humour caractéristique.

