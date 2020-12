/ Tiré du site Metrosalud

Malgré l’avoir nié en octobre dernier, et après des mois de spéculation sur la question, Metrosalud a finalement annoncé, jeudi 23 décembre dernier, que mis fin aux contrats de 425 intérimaires d’usine, qui a fourni des soins et des services administratifs.

«Le déficit budgétaire avec lequel le budget pour 2020 était projeté en 2019, estimé à 35 milliards de pesos; Malheureusement, cela a conduit l’administration actuelle d’ESE Metrosalud à prendre des décisions pour assumer leur pérennité et garantir la stabilité des services, étant donné que les ressources collectées ne sont pas suffisantes pour financer les obligations contractées par l’institution », a rapporté l’Entreprise Sociale d’Etat (ESE) à travers un communiqué publié sur son compte Twitter.

Parmi les explications proposées par l’entité prestataire de santé les restrictions imposées par la pandémie de covid-19 ont également été incluses, qui a eu un impact sur la manière dont les soins sont pris en charge par les unités d’urgence et dentaires; ainsi que dans l’annulation des chirurgies programmées. Tous les éléments qui génèrent des flux de trésorerie.

Cette décision a cependant suscité des protestations de la part des personnes concernées et des organisations syndicales de la santé du département d’Antioquia, qui avaient mis en garde contre un possible licenciement massif depuis octobre dernier. Gonzalo Vélez, membre d’Asmedas, avait déjà déclaré que «il est clair que certains centres de santé sont fermés pour réduire le personnel nécessaire. Chaque lieu fermé est un service de moins pour la communauté vulnérable de cette zone ».

Cependant, l’entité s’est immédiatement intensifiée et, tout en reconnaissant que si elle rencontrait des problèmes financiers, notamment les dettes de certains BPA et entités territoriales, qui dépassent 80 milliards de dollarsOutre l’engagement envers le gouvernement national, qui, selon eux, leur doit 12 milliards pour la prise en charge des citoyens vénézuéliens, la possibilité de laisser ses fonctionnaires au chômage n’a pas été envisagée.

À cet égard, Martha Cecilia Castrillón, gérante de Metrosalud avait assuré à l’époque que «hHistoriquement, Metrosalud n’a pas été viable dans ses finances. Cette année, nous devons définir si l’usine temporaire continue ou non. Nous avons proposé 18 stratégies et aucune d’entre elles n’implique une restructuration ».

Bien que le problème soit là, les alarmes se sont réactivées le 14 décembre, lorsque des membres de l’Association des employés et ouvriers de Metrosalud (Asmetrosalud) ont dénoncé l’incertitude dans laquelle travaillaient 404 employés de l’usine temporaire, dont 115 médecins et 57 infirmières, qui n’avait pas reçu de nouvelles de sa continuité pour 2021.

En effet, les travailleurs, qui ont un contrat jusqu’au 31 décembre, n’avaient pas été appelés pour leurs évaluations de rendement. À ce moment-là, a expliqué la présidente du syndicat, Gloria Cadavid, «ils auraient déjà dû apporter l’approbation et le renouvellement de cette usine temporaire au conseil d’administration et cela entraînerait l’effondrement d’ESE Metrosalud. Si cette usine temporaire prend fin le 31 décembre et ils ne reviendraient pas au mois de janvier les centres de santé s’effondreraient, nous n’aurions pas la possibilité de s’occuper des gens ni expédier les médicaments ».

Aussi, après le conseil d’administration qui s’est tenu le 22 décembre, Enfin, ce que craignaient le plus les intérimaires de l’entité municipale s’est réalisé: ils commencent l’année sans travail.

Concernant la situation, Metrosalud a ajouté dans sa déclaration qu ‘«il fait les demandes pertinentes au ministère du Travail faciliter le concept juridique qui, comme son intention le démontre, protège les fonctionnaires de l’institution par l’injection de ressources pour cela”.

En outre, l’entité a confirmé qu’elle envisageait différentes alternatives “qui permettent la fin correcte de la période d’installation temporaire”, comment redistribuer les charges de travail, les services de projet en fonction de la productivité, de la demande et des fréquences d’utilisation; analyse des coûts de processus pour réduire l’écart entre eux et les revenus et dynamiser le modèle de soins de santé.

Lisez aussi: Avec le départ d’Alicia Arango et de Carmen Vásquez, Iván Duque se retrouve sans son cabinet commun