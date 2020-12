Vue du logo Nokia à l’entrée du siège de l’entreprise à Espoo, Finlande. . / Markku Ojala / Archives

Helsinki, 8 décembre . .- La société de télécommunications finlandaise Nokia a annoncé mardi que le groupe technologique japonais Softbank avait choisi son 5G Core pour déployer ses propres réseaux et services 5G «autonomes» (indépendants des technologies sans fil précédentes).

Dans le cadre de cet accord, Nokia aidera Softbank à offrir à ses clients de nouveaux services basés sur la 5G, tels que des expériences immersives (réalité virtuelle et augmentée), l’accès sans fil fixe, la vidéosurveillance, la robotique dans le cloud et la connexion numérique des véhicules.

La société finlandaise a expliqué dans un communiqué que son logiciel 5G Core avec accès natif au cloud permet aux opérateurs de bénéficier des avantages offerts par cette nouvelle génération de téléphonie mobile, notamment une latence plus faible, une bande passante plus élevée et une connectivité massive des appareils. .

Il a ajouté que son cœur 5G offre aux opérateurs la flexibilité nécessaire pour répondre aux demandes du marché et leur permet de contrôler les coûts à un moment de complexité croissante du réseau.

De son côté, le vice-président de Softbank, Keiichi Makizono, a souligné qu’ils seraient en mesure d’offrir à leurs clients un service 5G rapide et fiable et de leur permettre de passer à la phase suivante de leur transition vers la 5G.

La relation commerciale entre Nokia et le groupe technologique japonais remonte à des décennies, lorsque le constructeur finlandais fournissait des réseaux mobiles de troisième génération (3G).