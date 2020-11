La Coordination nationale de la protection civile (CNPC) a publié lundi deux déclarations d’urgence pour l’État de Tabasco (Photo: . / Jaime Avalos)

Les inondations causées par de fortes pluies ces derniers jours dans le sud-est du Mexique ont quitté graves inondations et glissements de terrain dans les États mexicains de Tabasco et Chiapas, auquel les autorités ont mis en alerte et évacué plusieurs communes des deux entités.

À Tabasco, quelque 4000 personnes ont été évacuées dans la région de Ríos, où précisément trois rivières ont débordé en raison de l’augmentation du plus grand affluent du Mexique, l’Usumacinta.

Ce lundi, les autorités déclarée “alerte maximale” après le débordement de la rivière Usumacinta, dépassant les niveaux historiques atteints en 2008 et qui, selon eux, “Tendance à continuer d’augmenter” son volume d’eau.

L’urgence des inondations a conduit les autorités à sauvegarder la vie des habitants des municipalités de Macuspana où les rivières Puxcatán et Tulijá ont également dépassé leur échelle critique.

En revanche, le ministère de l’Intérieur à travers la Coordination nationale de la protection civile (CNPC) a publié ce lundi deux déclarations d’urgence pour l’état de Tabasco, en raison des crues fluviales survenues les 6 et 10 novembre de cette année, dans six municipalités de l’entité.

Chiapas

Face à ce scénario, deux abris temporaires ont été activés et une aide humanitaire a été fournie à environ 500 personnes au Chiapas (photo d’illustration: @pcivilchiapas)

Les pluies intenses causées par le front froid numéro 13 ont causé de graves dommages dans les différentes municipalités de l’État du Chiapas, parmi lesquelles: Tecpatán, Mezcalapa, Simojovel, La Trinitaria, Chilón, Palenque, Salto de Agua, Tumbalá, Larráinzar, Chanal, Oxchuc, Chamula, Maravilla Tenejapa, Marqués de Comillas et Benemérito de las Américas.

Les autorités ont indiqué que dimanche soir et lundi matin, une évacuation préventive dans les communautés de Guadalupe Paxilhá, Paxilhá Antioquía, Campo Viejo, Xanil, Agua Azul Chico, Pante Majas et Masanilja, dans la municipalité de Chilón, cela provenait d’un bouchon dû au glissement d’une pente instable sur la rivière Guadalupe Paxilhá, à la hauteur du Communauté Paxilhá Liquilwitz.

Face à ce scénario, ils ont été activés deux abris temporaires et une aide humanitaire ont été fournis à environ 500 personnes.

Pendant ce temps, à Maravilla Tenejapa, une alerte a été déclenchée en raison du débordement de la rivière Lacantún et dans la commune susmentionnée 270 familles vivant près des rives des rivières Amatitlán, Nuevo Rodulfo, San Felipe Jataté et San Vicente ont été évacuées.

À Tumbalá, il y a eu 16 interruptions de tronçons d’autoroute, quatre glissements de terrain et 11 glissements de terrain, ainsi que le débordement d’un ruisseau dans la communauté de Yevalchén.

Prévoir

(Photo: RAMMB / NOAA)

Pendant ce temps, le Service météorologique national (SMN) a prédit fortes pluies pour les prochaines heures dans les états du Chiapas et de Veracruz et de la péninsule du Yucatan

Dans un communiqué, le SMN a indiqué que ce soir et tôt mardi, La vague tropicale numéro 44 traversera le sud-est du territoire mexicain, et en interaction avec un chenal de basse pression étendu sur l’ouest du golfe du Mexique, il provoquera des pluies en point fort (25 à 50 millimètres (mm)) dans le Chiapas et le sud de Veracruz.

En plus des douches (de 5,1 à 25 mm) à Campeche, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas et Yucatán.

A noté que l’entrée d’humidité de l’océan Pacifique provoquera des averses à Colima, Jalisco et Michoacán, alors que pour le reste du pays, aucune pluie n’est prévue.

