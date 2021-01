Joe Biden a annoncé qu’il élirait le juge Merrick Garland en tant que procureur général.Il a également lancé d’autres élections clés pour le ministère de la Justice après avoir certifié sa victoire et après l’attaque du Capitole

Joe Biden a annoncé qu’il choisirait le juge Merrick Garland comme procureur général, ainsi que d’autres nominations clés au ministère de la Justice des États-Unis, selon les informations du portail d’informations Fox News.

Cette nomination intervient quelques heures seulement après que sa victoire ait été certifiée et après l’assaut du Capitole par les partisans de Donald Trump.

C’est le président élu des États-Unis lui-même qui a publié ces informations via son compte Twitter officiel.

Les premiers rapports indiquent que Joe Biden avait apparemment l’intention de nommer Merrick Garland à la tête du ministère de la Justice.

L’élu est actuellement juge à la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit du district de Columbia.

Le président élu a ensuite envoyé un message à la nation: «Nos candidats de haut niveau pour diriger le ministère de la Justice sont éminemment qualifiés, incarnent le caractère et le jugement irréprochables, et ont consacré leur carrière à servir le peuple américain avec honneur. et intégrité ».

“Ils rétabliront l’indépendance du Département pour servir les intérêts du peuple, pas une présidence, ils rétabliront la confiance du public dans l’état de droit, et ils travailleront sans relâche pour assurer un système de justice plus juste et équitable.”

Il a ensuite ajouté: “Ils font partie des juristes les plus accomplis de notre pays, qui reflètent également le meilleur de l’éventail complet des talents et des antécédents américains.”

Et il a conclu: “Je suis honoré que vous ayez accepté cet appel à servir à un moment aussi critique de l’histoire de notre nation.”