Ricardo Salinas Pliego et Javier Corral n’étaient pas d’accord sur l’administration de Chihuahua (Photo: Cuartoscuro)

Javier Corral, gouverneur de l’État de Chihuahua, a déclaré que Ricardo Salinas, propriétaire du Grupo Salinas, a lancé une campagne de dénigrement contre son administration, parce que les mesures sanitaires mises en place dans l’État gouverné par le militant du Parti d’action nationale (PAN) menacent leurs intérêts économiques.

Lors d’une interview en direct du journaliste Rubén Luengas à la télévision La Octava, le Chihuahuan a expliqué ce lundi 16 novembre que, dérivée des flambées croissantes de COVID-19 dans l’entité qu’il représente, de nouvelles mesures sanitaires devaient être prises, même chose que Salinas Pliego a refusé de respecter.

«Nous avons dû générer des mesures plus drastiques. Nous avons généré une alerte de santé et un décret de restriction de temps qui a annulé les activités le week-end pendant deux week-ends “, commença son explication.

Les magasins Ricardo Salinas et les succursales bancaires ont été ouverts en cas d’urgence sanitaire à Chihuahua (Photo: Grupo Salinas)

Il a également veillé à ce que la population de l’entité suive les instructions sans le moindre problème et dans un esprit de collaboration avec l’administration locale.

“Dans l’état de Chihuahua, les gens ont été très solidaires, très accomplis, très engagés, très disciplinés”. Il a également souligné que l’industrie de l’entité coopérait avec les mesures établies. Ainsi que l’Association des banques du Mexique (ABM) dans l’état de Chihuahua; Cependant, l’ambiance coopérative a disparu avec les firmes liées au Grupo Salinas.

«Mais nous avons constaté que les entreprises de Ricardo Salinas Pliego, en particulier les magasins Elektra et les succursales Banco Azteca, n’avaient pas accepté de se conformer à ces dispositions. dans un défi franc à l’autorité de l’Etat, le Conseil d’Etat de la Santé, et ils ont ouvert samedi et dimanche lorsque nous avions demandé à fermer ces jours-là afin de réduire le niveau des infections », a-t-il dit.

En réponse, le gouvernement de Corral Jurado a fermé les succursales qui ont ouvert à l’époque, un acte qui a été mal accueilli par l’homme d’affaires et qui a agi avec une campagne médiatique contre Javier Corral.

Succursale Banco Azteca du Grupo Salinas (Photo: Twitter / @ConfidencialMx_)

«Ils n’étaient pas d’accord avec la fermeture et ont entrepris une campagne de diffamation, de mensonges, de calomnies, de distorsions informationnelles comme cette chaîne de télévision a l’habitude de le faire (TV Azteca et ADN 40)», A-t-il assuré.

Au cours de son explication, l’expert en droit a évoqué les notes de la chaîne de télévision de Ricardo Salinas, qui déduisent une prétendue restriction des libertés, ce qui a été nié par le gouverneur, il a également assuré que l’homme d’affaires “s’est senti non seulement impuni, mais protégé, car l’avocat Salinas Pliego fait partie du conseil consultatif des entreprises du président de la république. Il se sent très protégé par le 4T», A-t-il assuré avant Luengas.

À cet égard, il faut rappeler que via Twitter, l’homme d’affaires et l’homme politique ont échangé des disqualifications où chacun a maintenu ses intérêts.

Javier Corral a condamné les calomnies de TV Azteca et ADN 40 (Photo: . / Edgard Garrido)

“Bonjour Gobernadorcillo Corral, Je n’avais pas vu vos tweets, hier j’étais toute la journée à sauver des chiens, des chats, à soutenir les gens et à profiter de mon week-end. Au lieu de demander un procès, mettez-vous au travail et redonnez aux habitants de Chihuahua leurs garanties et leur liberté”, Publié Salinas.

Cependant, le PAN n’est pas resté les bras croisés et a répondu par la même plate-forme.

“Voici l’avocat Ricardo Salinas Pliego, qui en plus d’être le concessionnaire de la deuxième chaîne de télévision la plus importante du pays, fait également partie du Conseil consultatif des entreprises de Pte. López Obrados et c’est son niveau“, en outre “À Chihuahua, le bénéfice de la société est recherché et les lois sont respectées. Ils doivent être respectés par tous, particuliers et entreprises, quelle que soit la manière dont les propriétaires de chaque entreprise passent leurs week-ends », a-t-il déclaré.

Cependant, COVID-19 continue de progresser. A la fin de lundi, il y avait 1.009.396 cas cumulés de la nouvelle souche de coronavirus et 98.861 décès causés par cette maladie respiratoire, pour lesquels le ministère de la Santé (SSa) insiste pour poursuivre les mesures sanitaires à la lettre et éviter de sortir.

PLUS SUR CE SUJET

«Ils ont défié les autorités»: les succursales du Grupo Salinas à Chihuahua ont été fermées pour s’ouvrir au feu rouge

“Au lieu de chercher un procès, mettez-vous au travail”: Ricardo Salinas Pliego s’est maintenant lancé contre Javier Corral et l’a appelé “gouverneur”

Coronavirus au Mexique: 2874 nouvelles infections et 319 décès ont été enregistrés