Les processus locaux pour faire avancer les jours de vaccination contre le covid-19 en Colombie ont déjà commencé à être connus. Ce 28 décembre, le bureau du maire de Cúcuta et le gouvernement de Norte de Santander, par l’intermédiaire de leur poste de commandement unifié (PMU), a annoncé que 340 651 vaccins arriveront initialement au département.

<< Compte tenu des informations qui sont divulguées sur les réseaux sociaux et les médias, le Gouvernement départemental, par l'intermédiaire du poste de commandement unifié, est autorisé à préciser qu'elles ont été fournies à titre préliminaire pour Norte de Santander dans la première phase, 340 651 vaccins, dont 200 653 vaccins pour Cúcuta et la région métropolitaine”Indique un communiqué de presse publié par le gouvernement.

L’ordre de vaccination sera le même que celui déjà ordonné par le ministère de la Santé nationale (MinSalud) le 18 décembre. Ces directives indiquent que Dans la première phase, 100% des patients seront vaccinés en priorité. agents de santé et de soutien de première ligne. Ensuite, nous procéderons à tous les personnes de plus de 80 ans.

Dans le cas des personnes âgées, le MinSalud a déclaré le 21 décembre que aura une plateforme pour vérifier qui est répertorié pour être vacciné et enregistrez les personnes une fois qu’elles sont vaccinées. «Nous aurons un portail Web et nous espérons avoir une application pour que la population vérifie son inclusion en fonction des données dont nous disposons, ou avec laquelle elle pourra s’inscrire pour accéder au vaccin», a expliqué le ministre de la Santé, Fernando Ruiz, à Blu Radio.

Le communiqué précise que, au moins dans un premier temps, à Norte de Santander ne nécessitera pas de congélateurs pour conserver les vaccins depuis seuls les vaccins conventionnels parviendront au département. Avec ce type de dose, selon le vice-ministre de la Santé publique et de la Prestation de services, Luis Alexander Moscoso, aucun type de recul n’est attendu et Pour son application, le schéma de distribution et de vaccination généralement utilisé par le Programme élargi de vaccination (PEV) sera suivi. entité qui organise des journées de vaccination de masse dans tout le pays depuis 15 ans.

Les autorités locales affirment qu’en plus de suivre les instructions du PEV, un comité technico-scientifique d’organisation, de planification et de gestion est en cours de formation dans le département pour coordonner la logistique du processus.

Le maire de Cúcuta, Jairo Yáñez, a révélé que 550 000 vaccins arriveront dans la ville en deux phases. L’objectif du premier tour est de réduire le taux de mortalité par coronavirus sur le territoire et à cet effet 200000 doses sont destinées.

En conséquence, Norte de Santander serait l’un des trois premiers départements à bénéficier de vaccins pour immuniser sa population. Jusqu’à présent, des informations étaient connues de Valle del Cauca et Santander, qui auraient réussi à obtenir 1 057 702 vaccins pour les phases 1 et 2. En outre, Tolima et Risaralda auraient également un peu plus de 106 000 vaccins chacune.

Cette décision est logique étant donné que etDans les capitales de ces départements, il y a eu une augmentation accélérée des infections à la fin de l’année. Ce 28 décembre, les autorités de Risaralda ont annoncé que dans le département, il y a 100% d’occupation des lits de l’unité de soins intensifs (USI).

Bien que les autorités de Norte de Santander aient déjà un aperçu de la manière d’agir pour commencer les journées de vaccination dès que possible, les dirigeants locaux se réuniront avant la fin de l’année pour coordonner le plan avec le gouvernement national.

«Nous ne pouvons pas baisser la garde. Le mercredi 30 décembre, les gouverneurs rencontreront les autorités du ministère de la Santé pour faire connaître la mise en œuvre de notre plan de vaccination.

