À l’heure actuelle, il n’y a pas de certification pour la légitimation de Biden en tant que président des États-Unis d’Amérique comme d’habitude. Un événement sans précédent se produit dans l’histoire des États-Unis.

Cela vaut la peine de remettre en question, mais pour parler dans les termes les plus clairs possibles, que se passe-t-il dans le «pays de» la liberté?

Eh bien, ce qui se passe est extrêmement dangereux. Parce que Atout un secteur que l’on croyait disparu – le suprémacisme – s’est relancé, et il est regrettable de voir comment le problème est traité avec la soie. Cela ne devrait pas être le cas car, à notre avis, le monde entier doit savoir que la «démocratie» déjà fragile du pays du Nord est poignardée.

Donald Trump insiste sur le fait qu’ils n’acceptent pas la défaite électorale. Son discours est public, notoire et communicationnel violent, un fait à souligner est de voir comment certains des putschistes qui ont fait irruption dans le Capitole portaient des drapeaux de la confédération.

Il y a plus de 350000 décès dus au COVID-19 dans un pays gravement touché par la pandémie et la soi-disant communauté internationale et l’appareil médiatique international ne se prononcent pas avec puissance.

Nous l’avons soulevé avec toutes ses lettres lorsque Trump a pratiquement installé un gouvernement imaginaire au Venezuela. Une partie de la soi-disant communauté internationale est venue la reconnaître parce que les États-Unis et leurs critères largement démocratiques le disaient, mais ici, le vrai est que, pour moins que ce qui se passe aujourd’hui aux États-Unis, n’importe quel pays aurait déjà été envahi par eux-mêmes.

Il est extrêmement nécessaire que les peuples s’expriment et exigent la cessation des hostilités de Trump, qui ne sont plus menace contre seulement les pays en développement, mais même pour la nation américaine elle-même.

Ce qui s’est passé aujourd’hui n’est pas du tout une surprise, en fait c’est totalement prévisible, et de ne pas prendre de mesures pour arrêter le président fou de la États Unis les conséquences pourraient être très regrettables.

Une femme décédé Dont on ne sait rien en raison de la censure des médias qui est qualifiée de politique d’un gouvernement qui cherche à réglementer la «presse libre» dans les pays où ils ne sont pas soumis à ses intérêts.

La question est de savoir comment l’efficacité de la Garde nationale américaine fonctionne comme une horloge pour supprimer et liquider des manifestations pacifiques contre la discrimination raciale, mais cela ne fonctionne pas pour dissiper les hommes de main de Trump alors qu’ils prennent le contrôle du Capitole de la capitale américaine.

On ne peut pas jouer la naïveté faire semblant de faire de ce scénario malheureux vécu aux USA un événement improvisé et manquant de planification.

Trump est violence et cynisme au point de tweeter que “ce sont les choses qui arrivent”, étant responsable de la mort d’une femme. Appelez ceux qui ont pris d’assaut les patriotes du Capitole. Nous classons ce niveau de mégalomanie comme une menace réelle pour la stabilité et la paix. C’est pourquoi ça doit être dépourvu de la présidence. Ce n’est qu’ainsi que la stabilité démocratique du continent sera garantie.

La polarisation aux États-Unis s’approfondit et il ne faut pas oublier que 70 millions de personnes ont voté pour.

Mais la majorité doit être imposée car le respect des règles qu’ils jugent justes eux-mêmes doit être imposé, et le dernier scénario dont nous aimerions parler concerne un guerre civile aux Etats Unis. Comme le dirait un analyste international très apprécié et respecté: «ces événements battent leur plein et les jours à venir nous diront ce qui s’en vient».

Avec un cynisme total, Trump dit via RRSS qu’il dit “ce sont les choses qui arrivent” parce que la mort d’êtres humains lui semble des choses qui arrivent en ne se soumettant pas à leur la folie des grandeurs.

Nous laissons une question à la discrétion des lecteurs, ce qui s’est passé en Bolivie est-il valable lorsqu’une déclaration de fraude a fini par renverser le président de l’époque? Evo Morales? Alors, où est l’opinion d’Almagro et de l’OEA décadente?

