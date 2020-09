Salut, je suis Sarah Lewin Frasier, rédactrice en chef adjointe de Scientific American. Et voici un court article du numéro d’août 2020 du magazine, dans la section intitulée Advances: Dispatches from the Frontiers of Science, Technology and Medicine. L’article s’intitule «Quick Hits», et c’est un aperçu de quelques histoires non-coronavirus du monde entier.

Du Canada:

Une nouvelle étude modélise comment une gigantesque goutte de fer liquide qui se transforme dans le noyau externe de la Terre sous l’Arctique canadien perd son emprise sur le pôle magnétique nord. Une seconde goutte qui s’intensifie sous la Sibérie tire le poteau.

De l’Ecosse:

Un effort de datation géologique suggère le fossile d’une créature ressemblant à un millipède trouvée sur l’île de Kerrera formée il y a 425 millions d’années, ce qui en fait peut-être l’animal terrestre fossilisé le plus ancien connu. (Des animaux terrestres plus âgés ont été repérés indirectement, à travers des pistes préservées.)

Depuis la Tanzanie:

Les chercheurs ont découvert la plus grande collection jamais enregistrée d’empreintes humaines fossilisées, laissées dans la boue volcanique il y a environ 10000 ans. Beaucoup d’entre eux venaient d’un groupe de 17 personnes, pour la plupart des femmes, marchant toutes dans la même direction.

Depuis la Norvège:

Les archéologues sont en train de fouiller un bateau viking de 20 mètres, enterré sous le champ d’un fermier, pour empêcher un champignon mangeur de bois de le détruire. Un radar pénétrant dans le sol avait trouvé le navire en 2018, et une nouvelle analyse d’échantillons de bois a révélé qu’il ne pouvait pas être préservé sous terre.

De Zambie et de Mongolie:

Ce printemps, un coucou marqué par satellite a effectué un voyage épique de 12 000 kilomètres de la Zambie à la Mongolie. Il avait initialement été étiqueté en Mongolie en 2019 et a traversé 16 pays lors de sa migration aller-retour.

Et de l’Antarctique:

Les scientifiques ont découvert que les excréments de manchots royaux libéraient de l’oxyde nitreux, également connu sous le nom de gaz hilarant. Il se forme lorsque les bactéries du sol mangent les composés riches en azote des excréments.

C’était «Quick Hits». Je suis Sarah Lewin Frasier.

[The above text is a transcript of this podcast.]