Lorsque COVID-19 a frappé les États-Unis, la plupart d’entre nous sont devenus des homebodies. La journaliste Emily Anthes était donc propice au moment choisi pour son nouveau livre, The Great Indoors: The Surprising Science of How Buildings Shape Our Behavior, Health, and Happiness (Scientific American / Farrar, Straus and Giroux). Vous pouvez vous distraire de la fièvre de la cabine en vous renseignant sur la cabine.

En fait, les travaux couvrent une grande variété de situations intérieures. Un chapitre examine la conception architecturale qui encourage l’exercice. Par exemple, les planificateurs d’immeubles d’appartements sont tombés sur cette stratégie choquante: pour amener les gens à utiliser davantage les escaliers, élargissez les cages d’escalier et les éclairez. Vous savez, plus agréable à utiliser.

Une autre entrée analyse les moyens de lutter contre les inondations, à savoir jeter l’éponge: construire des maisons avec des «blocs de flottabilité» qui absorbent H2O. Les blocs alors – obtenez ceci – agrandissent et soulèvent la maison. Faites juste attention en sortant par la porte d’entrée.

D’autres parties du livre traitent des prisons, des hôpitaux, des bureaux, des maisons intelligentes, du logement pour les personnes neurodiverses et même des espaces de vie dans l’espace. Par exemple, la partie russe de la Station spatiale internationale dispose d’une serre pour tester l’agronomie hors planète. Le jardinage en orbite semble améliorer l’humeur et pourrait conduire à un bortsch de la ceinture d’astéroïdes.

Tous des trucs fascinants, mais c’est le contenu du chapitre «La jungle intérieure» sur les habitations, dont nous regardons les murs depuis des mois, qui m’a vraiment pris à la gorge. Ou peut-être l’aisselle. Une étude a révélé que les maisons comptant plus de femmes que d’hommes contenaient beaucoup de bactéries Lactobacillus, «une composante majeure du microbiome vaginal». La même étude a révélé que là où les hommes étaient majoritaires, les maisons contenaient des bactéries qui se développent dans l’intestin, sur la peau et dans les aisselles. J’ai juste ressenti une grande perturbation dans la force, comme si des milliers de lecteurs criaient soudainement de terreur et couraient ouvrir une fenêtre.

Vivre à l’intérieur signifie inévitablement partager nos habitats avec de telles communautés microbiennes associées à l’homme. Anthes mentionne une étude de 2016 dans le bassin amazonien qui a échantillonné des maisons dans des communautés allant d’un village éloigné à Manaus, avec une population de plus de deux millions d’habitants. Les huttes au toit de chaume en plein air du village contenaient principalement des bactéries trouvées sur et dans le sol, l’eau et les insectes. Les bactéries présentes dans les résidences de la ville étaient principalement celles trouvées sur nous et en nous.

Dans une note de bas de page, Anthes note également que les animaux sauvages, connus pour leur manque de murs et de plafonds construits, laissent à peine une trace d’eux-mêmes dans leurs maisons, microscopiquement parlant. Elle cite l’écologiste de l’Université de l’État de Caroline du Nord, Rob Dunn, qui a participé aux enquêtes déjà mentionnées et qui a également étudié ce que vous attendez d’être un objet particulièrement mûr ooh ah ah: «Les nids de chimpanzés sont tous des microbes environnementaux. Vous ne pouvez pas dire qu’un chimpanzé y soit déjà allé. Enfin, pas par les bactéries, en tout cas.

Anthes rassemble de nombreuses recherches démontrant que le bon mélange de microbes à domicile peut favoriser la santé. Par exemple, les enfants qui grandissent dans des fermes ou avec des chiens ont une certaine protection contre l’asthme, probablement parce que les microbes des animaux entraînent les jeunes systèmes immunitaires. Les maisons dépourvues de tels microbes nous laissent moins préparés aux défis qui surgissent lorsqu’un minuscule fauteur de troubles trouve nos corps chauds et humides.

De grandes différences bactériennes existent même parmi les communautés agricoles. Une étude du New England Journal of Medicine de 2016 a révélé que les Huttérites, qui utilisent des méthodes agricoles modernes, ont plus de quatre fois le taux d’asthme infantile des Amish, qui labourent toujours avec des chevaux. Les enfants amish ont plus de globules blancs qui combattent les infections que les jeunes huttérites, alors que le dernier groupe a dépassé le premier dans les cellules impliquées dans des réactions allergiques. La cause profonde peut être trouvée partout dans la cave à racine: la poussière dans les maisons amish contenait plus de molécules bactériennes que les huttérites.

Anthes comprend une prescription pour un microbiome domestique sain: «Gardez les choses au sec. Oubliez les nettoyants, les textiles et les matériaux qui contiennent des antimicrobiens ajoutés. Ouvrez une fenêtre. Obtenez un chien. (Ou, si vous pouvez le balancer, une vache.) »Ce n’est pas un bouvillon.