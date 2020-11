Luis Felipe Noé (Carlos Furman)

Je me souviens de l’enthousiasme que ressentaient de nombreux jeunes étudiants en histoire de l’art à l’éclosion de la liberté de création que la Nouvelle Figuration produisit à Buenos Aires, à la Galerie Peuser ou à l’Institut Di Tella de 1961 à 1963. Imprégnée de l’enseignement Mondolfo l’humanisme marxiste, en particulier celui qui émanait des textes des jeunes Marx jusqu’à Le 18 Brumaire de Louis BonaparteNous avons alors cru que l’humanisme occidental, toujours renaissant, revenait renouvelé par ses fueros. Quand nous lisons l’introduction de Peter Selz à l’exposition Nouvelle image de l’homme, organisée par le MOMA en 1959, dont le catalogue contenait également un texte extraordinaire du théologien allemand Paul TillichNous nous sentons confirmés nos attentes sur l’émergence d’un nouvel humanisme au-delà de l’existentialiste.

Nous avons été étonnés de découvrir encore et encore la silhouette de l’être humain qui a été recomposée dans le dessin de Macció, dans la gigantesque caricature du dessin animé qui a fait De La Vega, dans les métamorphoses du portrait qu’il a cultivé Ernesto deira et dans la foule, paradoxalement lucide et halluciné, représenté par Luis Felipe Noé. Mais je crains que notre fascination ne soit réelle et que notre confiance envers une nouvelle anthropologie soit fausse.

Ce n’est que maintenant que je réalise que la Nouvelle Figuration aurait été plutôt le précurseur de la critique de l’humanisme occidental que Levi Strauss férocement installé dans une interview au Monde en 1979 et qui, au début du 21e siècle, Philippe Descola elle assimilait le rationalisme réductionniste, finalement prédateur, que la science occidentale installait comme quatrième ontologie des relations nature-homme avec l’animisme, le totémisme et l’analogisme magico-symbolique.

“SANS téléphone”. Acrylique et encre sur toile, 113x194cm (Roth Studio)

Le retour de Noé à la peinture à partir de 1975, même si peu d’analystes s’en sont rendu compte (dans mon cas, je viens de tomber de la vigne et c’est pourquoi j’ose écrire sur quelque chose qui dépasse largement mon champ de recherche étroit. connaissance), ce retour était lié à une idée et une théorie sans précédent du chaos dominant dans le paysage sud-américain. Dans ce cadre, Luis Felipe produit des visions de la nature à l’esthétique purement picturale, fondées sur la richesse chromatique de longs courants modulés par la matière et le travail des textures obtenues au pinceau, à la spatule et au crayon. Ses toiles étaient monumentales; quand ils montraient des êtres humains, leurs formes n’imposaient pas de mesures, de canons ou de proportions au spectacle déchaîné de la nature, ils se soumettaient au sublime mathématique et physique.

Cette exposition dans Caoutchoucs est une sublimation, qui vous étonne, de la scène où doivent avoir lieu nos relations transhumanistes avec la terre et les autres êtres vivants qui l’habitent (en dehors de nous et peut-être avec de meilleurs droits). Noé décrit, déploie, comme dans une hallucination joyeuse et maîtrisée, un environnement dont les lois et les forces nous surpassent sans doute, mais elles ouvrent aussi la possibilité d’exister pleinement et d’une manière radicalement nouvelle, qui n’est ni culte religieux, ni exercice. Obsessionnelle du scalpel de la raison, elle ne nous oblige pas à nier nos facultés mais elle nous oblige à les subordonner, dans une limite de plus en plus large et lointaine, à la puissance mystérieuse et belle d’un monde qui nous précède et continuera bien au-delà de la survie de l’espèce.

Pour cette raison, notre artiste a su harmoniser le contour de son autoportrait avec le flot imparable des couleurs de la vie sur lesquelles il est délimité et affectueusement envahi par tous. Ou bien il a peint deux toiles, se faisant face au fond de la galerie, dans lesquelles le chaos représenté devient, dans l’un, des splendeurs chromatiques, véhicules de tremblement et de réconciliation entre nous et les autres êtres vivants; tandis que, dans le second, ils déploient de nouveaux flots de formes et de couleurs qui sous-tendent notre monde tenace de signes, de lettres capables d’être disposées pour éclairer un verset de Novalis, inscrit par Noé dans une bande étroite déroulée à l’horizon de la toile.

“Jeu de mots, jeu magique de couleurs”. Acrylique, pastel sec et encre sur toile, 130×193 (Roth Studio)

Yuyo, tu as vaincu la tristesse, la maladie, la mort, rien de plus qu’un instant, bien sûr, mais capable de devenir bientôt un temps qui dure et nous permet d’attendre, sans peur, la fin de la douleur collective. Aux lecteurs, je vous recommande volontiers d’aller au salon Rubbers. Je suis conscient que les ressentiments répandus dans notre société contre la soi-disant haute culture ont été ravivés. La galerie, gracieuse et aimablement fréquentée par des collègues dédiés à la diffusion et à l’éducation populaire par l’art, se trouve dans un quartier et une rue où, si le checkomètre est appliqué, les aiguilles sautent, c’est vrai. Mais la ville appartient à tous, riches et pauvres, analphabètes et alphabétisés, enfants, jeunes et vieux, boudeurs et frivoles, qui utilisent un langage inclusif et ceux qui ne le font pas. Une sensation réparatrice de beauté et d’émotion telle que celle procurée par le dernier tableau de Noé appartient également à toute l’humanité, sans aucune fissure.. N’arrêtez pas de voler une demi-heure à travers les caoutchoucs.

«Dosmilveinte» (142 x 142 cm). Acrylique et encre sur toile (étude Roth)

“[…] Le temps emporte tout et tout donne; tout change et rien n’est anéanti; Il n’y en a qu’un qui ne peut pas changer, non seulement un est éternel et un, semblable et égal à lui-même, peut persévérer éternellement. Avec cette philosophie, mon esprit est agrandi et mon intellect est magnifié. Mais quel que soit le moment de ce soir que j’attends, si la mutation est vraie, moi qui suis au milieu de la nuit, j’attends le jour, et ceux qui sont au milieu de la journée attendent la nuit: tout ce qui est ou est ici ou là, ou près ou loin, ou maintenant ou plus tard, ou tôt ou tard. Alors réjouissez-vous et, si vous le pouvez, restez en bonne santé et aimez ceux qui vous aiment. “

Giordano Bruno, Le chandelier, Dédicace

