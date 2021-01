Un réseau de corruption a vendu des nationalités à ceux qui n’avaient pas d’ascendance colombienne.

Les migrants qui quittent le Venezuela le font dans l’intention de trouver une meilleure qualité de vie, mais en Colombie, la plupart d’entre eux n’atteignent pas leur objectif. Dans le pays, il y a plus de 1 million 700 mille Vénézuéliens et la plupart d’entre eux ont des problèmes pour se nourrir, accéder à la santé et à un logement décent, comme l’a révélé le Groupe interinstitutions sur les flux migratoires mixtes (GIFMM), rattaché aux Nations Unies (ONU), à diverses ONG et à la Croix-Rouge.

«Les trois principaux besoins perçus par les ménages continuent d’être la nourriture, le logement, par exemple, l’aide à payer le loyer et l’accès à l’emploi ou aux sources de revenus. L’assistance médicale est la quatrième priorité », selon le rapport du GIFMM intitulé« Joint Needs Assessment against COVID-19 », publié cette semaine.

Les résultats de l’étude ont été détectés grâce à un recensement effectué en décembre de l’année dernière par diverses agences des Nations Unies, la Croix-Rouge et Save The Children. Au total, 3 100 ménages de migrants ont été interrogés, qui se sont installés dans 21 des 32 départements de Colombie.

Concernant la sécurité alimentaire, le 85% des migrants disent avoir des difficultés à se nourrir. Au moins 64% des ménages ne consomment que deux repas par jour ou moins, discriminés de la manière suivante:

– 58% mangent à peine deux repas par jour

– 5% mangent un repas par jour

– Un pour cent mange moins d’un repas par jour

80% des logements vénézuéliens sont en situation de location ou de sous-location, et au moins 68% d’entre eux ont ou ont eu des difficultés à trouver un logement. La situation est si grave que 49% d’entre eux déclarent ne pas savoir où ils vivront en 2021 et 38% des ménages sont surpeuplés (plus de trois personnes par pièce ou pièce).

De même, il a été démontré que 86 pour cent de la population étudiée qui travaille reçoit moins qu’un salaire minimum et 56 pour cent n’est pas affilié au système de santé. Les enfants migrants âgés de 0 à 6 ans sont les plus vulnérables et au moins 16 pour cent d’entre eux n’ont jamais été vaccinés.

La chef de mission de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en Colombie, Ana Durán, a assuré que l’évaluation permet d’identifier les progrès accomplis par le gouvernement colombien et révèle également les «défis qui persistent pour répondre de manière adéquate et opportune à réfugiés et migrants ayant vocation à rester en Colombie ».

Pour surmonter ces défis, l’investissement du gouvernement national et des organisations internationales qui s’attaquent à la crise migratoire est important. En fait, avant la publication de ce rapport le 17 décembre 2020, le GIFMM a noté que la Colombie aura besoin de 641 millions de dollars pour servir les migrants, les réfugiés et les rapatriés cette année.

Les ressources, qui proviendraient de la coopération internationale et des entreprises privées, seront allouées à l’exécution du Plan de réponse régional pour les réfugiés et les migrants (RMRP, pour son acronyme en anglais), une stratégie qui vise à répondre aux besoins humanitaires, de protection et d’intégration. de cette population.

Le budget requis par le GIFMM vise à compléter les efforts du gouvernement pour assurer la santé, le logement, la sécurité alimentaire, l’eau et l’assainissement, la protection, l’éducation et l’intégration des Vénézuéliens dans le pays. Grâce à ce plan, il devrait desservir 1,8 million de personnes en 2021, dont 942000 sont des Vénézuéliens à vocation permanente, 173000 colombiens et rapatriés binationaux, 102000 personnes en transit et 187000 en mouvements pendulaires, ainsi que 395000 des communautés d’accueil.

Vous etes peut etre intéressé:

Il y a un surpeuplement de près de 200% dans les centres de détention provisoire de Colombie