Lors de votre participation à lors de la réunion du G20, le président Andrés Manuel López Obrador, a souligné la question de la santé en tant que droit humain fondamental et a appelé les dirigeants mondiaux à travailler ensemble pour parvenir à la reprise économique, après les ravages causés par la pandémie de COVID-19[feminine dans le monde.

Devant les représentants des 20 économies les plus puissantes du monde comme les États-Unis, la Russie, la Chine, l’Allemagne, le Canada, entre autres; Le président mexicain a énuméré cinq leçons importantes que, à son avis, la maladie nous a laissées.

1.- La santé est un droit humain fondamental, que l’État doit garantir en mettant de côté le but lucratif, les soins médicaux, les vaccins et les médicaments doivent être exempts d’application universelle, comme établi par la résolution du Mexique approuvée à l’ONU à la quasi-unanimité avec 179 pays en faveur .

2.- Mieux vaut prévenir que guérir. D’où l’importance de promouvoir une alimentation saine, en évitant les produits avec un excès de sel, de sucres, de graisses et de produits chimiques. N’oublions pas que les personnes les plus touchées par la pandémie ont été les patients souffrant d’hypertension, de diabète et d’obésité; et ces maladies chroniques sont précipitées par une mauvaise alimentation et l’absence d’exercice physique et de sport.

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a participé ce samedi à la réunion du groupe G-20 (Photo: @GMarquezColin)

3.- Considérez la famille comme la principale institution de sécurité sociale. Évitez leur désintégration et n’abandonnez pas les personnes âgées dans des refuges ou des maisons de retraite qui, aussi confortables soient-elles, ne fourniront jamais l’amour offert par leurs proches.

4.- Ayez davantage confiance en la responsabilité du peuple. Garantir la liberté en toutes circonstances et abandonner la tentation d’imposer des mesures autoritaires telles que la détention excessive ou un couvre-feu. Rien par la force, tout par la conviction et la raison.

5.- Le sauvetage économique doit se faire de bas en haut. Premièrement, aider les pauvres et ne pas concentrer les actions gouvernementales uniquement sur l’allocation de fonds publics aux entreprises ou institutions financières en faillite. Ne convertissez pas les dettes privées en dettes publiques, évitez l’endettement et encore moins s’il profite à quelques-uns et au détriment de la souffrance de nombreuses et des nouvelles générations.

Le président mexicain a précisé qu’il parlera de cette dernière question demain (dimanche) lorsqu’il aura une seconde participation à cette réunion de groupe, qui se tient à Riyad, la capitale et principal centre d’affaires d’Arabie saoudite.

“Pour l’instant, ce sont mes commentaires”López Obrador a conclu dans son message vidéo.

Le président était accompagné du ministre des Affaires étrangères Marcelo Ebrard, du secrétaire à la Santé, Jorge Alcocer; par le secrétaire au Trésor, Arturo Herrera; ainsi que par la secrétaire à l’économie, Graciela Márquez.

Pendant l’événement, des messages vidéo enregistrés de dirigeants d’autres pays ont également été diffusés, tels qu’Alberto Fernández d’Argentine, Emmanuel Macron de France, Angela Merkel d’Allemagne, Cyril Ramaphosa d’Afrique du Sud; entre autres.

