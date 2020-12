L’inauguration officielle est prévue le 21 mars 2022 (Photo: Sháshenka Gutiérrez / .)

Pendant la supervision de la construction du canal du Centenario, dans la municipalité de Ruíz, Nayarit, le président Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a annoncé la date d’inauguration du nouvel aéroport de Santa Lucia. Ce sera le 21 mars 2022. Lors de l’événement, il a également reconnu le rôle de l’armée pour sa participation à la construction de travaux publics comme l’aéroport, ainsi qu’à des programmes sociaux et de soutien à la société civile.

“Nous aurons le nouvel aéroport le 21 mars 2022. Déjà, dans un peu plus d’un an, nous inaugurerons le nouvel aéroport en raison de la responsabilité, du professionnalisme et de la gestion honnête des ressources par des ingénieurs militaires et des fonctionnaires du ministère de la Défense. .

Il a également reconnu que la décision d’annuler les travaux entamés l’année dernière, et dont la planification a placé le nouvel aéroport de Mexico à cinq kilomètres de l’actuel, sur le lac Texcoco, était controversé.

Andrés Manuel López Obrador lors de son intervention dans la supervision du canal Centenario à Ruiz, Nayarit (Photo: Capture d’écran)

“L’armée nous aide dans la construction de l’aéroport Felipe Ángeles. Ce fut une décision complexe car les gens ont été consultés et la plupart des participants pensaient que le projet de construction de l’aéroport sur le lac Texcoco devait être annulé et réalisé à la base aérienne de Santa Lucía. Nous avons pris cette décision, avec beaucoup de critiques, beaucoup de questions“, il a souligné.

Selon López Obrador, la participation de l’armée à la construction de l’aéroport Felipe Ángeles a été cruciale. En ce sens, a-t-il indiqué, la planification et l’exécution du projet par des ingénieurs militaires impliquent la des économies de 270 milliards de pesos pour le Trésor.

La Secrétariat de la défense nationale (SEDENA) Oui Marin ils ont été des acteurs fondamentaux de l’administration dirigée par Andrés Manuel López Obrador. Grâce à son implication dans des tâches sécuritaires et civiles, le président a cherché la légitimité de son gouvernement. C’est ainsi qu’il l’a reconnu sur place, car a noté la participation d’éléments militaires et marins dans les travaux de nettoyage des sargasses sur les plages de Quintana Roo, le déblaiement des ruisseaux et des rivières à Tabasco, la plantation d’arbres fruitiers et à bois et même la construction du canal du centenaire à Ruiz, Nayarit.

L’extension totale de l’aéroport Felipe Ángeles dépassera la superficie de l’aéroport international de Mexico (Photo: Henry Romero / .)

«Certains se demandent pourquoi l’armée participe autant aux travaux publics et il est important de garder à l’esprit que l’armée a également cette fonction. Pour aider au développement du pays », a-t-il déclaré.

Construction de l’aérogare de la base militaire de Santa Lucia commencé en octobre 2019. Initialement, les œuvres ont été envisagées dans 2300 hectares, bien que plus tard le gouvernement fédéral en ait acquis 1400 plus d’hectares. Ainsi, la superficie totale du nouvel aéroport dépassera l’extension de l’aéroport international de Mexico, qui est construit sur 750 hectares. Les deux fonctionneront simultanément avec l’aéroport de Toluca.

Actuellement, les plus grandes avancées se concentrent sur les pistes militaires et civiles, la tour de contrôle ainsi que l’aérogare passagers. Le projet estime que l’exploitation du terminal se concentre et dessert jusqu’à 18 millions de passagers dans sa première phase d’exploitation. L’aéroport sera achevé, dans son intégralité, au cours des trois prochaines décennies.

Lors de sa comparution devant la Chambre des députés, dans le cadre de la glose du deuxième rapport du gouvernement, Jorge Arganis Díaz-Leal, secrétaire aux communications et aux transports, a rendu compte de l’avancement des travaux. Aussi Il a annoncé que le responsable de l’ouverture des pistes sera López Obrador, car il devrait atterrir sur le site le 19 février 2021.

