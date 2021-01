(Photo: avec l’aimable autorisation de la présidence)

Le président mexicain, Andrés Manuel López Obrador, a envoyé samedi dernier un message via ses réseaux sociaux, où il a assuré que d’ici la fin du mois de mars, toutes les personnes de plus de 60 ans seront vaccinées.

Fin janvier, nous commencerons en masse pour toutes les personnes âgées avec le vaccin CanSino, qui est une dose unique, nous faisons déjà la paperasse et nous aurons ce vaccin à la fin janvier et nous calculons que d’ici la fin du mois de mars, nous allons faire vacciner tous les Mexicains, bien sûr, c’est volontaire pour ceux qui le veulent parce que nous sommes libres, mais l’obligation de l’État mexicain de garantir que tous ceux qui veulent se faire vacciner aient la possibilité de le faire. Vaccin universel et gratuit.

Fin mars, toute la population de plus de 60 ans sera vaccinée, tous, et en avril, nous commencerons par les plus jeunes, atteints de maladies chroniques, puis les enseignants et nous pensons donc que nous ne manquerons pas de vaccins », a-t-il déclaré.

Jusqu’à présent, a-t-il précisé, Le gouvernement mexicain a reçu 53 625 doses du vaccin de Pfizer et BioNTech, dont il a déjà appliqué 32 824, 61%.

«Nous avons reçu 53 625 doses, 32 624 ont été appliquées à ce jour, 61%, tout cela au personnel médical qui se trouve dans les hôpitaux de Covid, comme nous l’avons convenu en suivant les recommandations des spécialistes, d’abord pour protéger ceux qui sauvent des vies, que nous estimons à environ 750 000 “, a déclaré le président.

De plus, López Obrador a parlé de la situation économique au Mexique et de l’emploi.

L’économie mexicaine a perdu 277 000 emplois formels en décembre après quatre mois consécutifs de reprise, a reconnu ce samedi le président Andrés Manuel López Obrador, qui prévoit toujours une reprise complète en mars.

«Nous nous débrouillions si bien, nous avions déjà récupéré environ 600 000 emplois, nous en avons perdu environ 1 million avec la pandémie et nous en avions déjà récupéré 600 000», a déclaré le président dans un message enregistré au Palais national.

Le président a imputé les licenciements à la «sous-traitance» ou à l’externalisation des affaires, un régime créé par la réforme du travail de 2012 qui permet à une entreprise de déléguer la prestation de services à un tiers.

“En décembre, qui est un mois atypique depuis que la fameuse ‘externalisation’ a lieu, sous-traitance, de nombreux travailleurs inscrits à la sécurité sociale sont licenciés pour ne pas leur verser de prestations, pour ne pas leur donner de primeoui », a soutenu le leader de gauche.

Outre plus de 1,4 million de cas et 126 000 décès, la pandémie de covid-19 a provoqué en 2020 la perte de 1,1 million d’emplois formels enregistrés auprès de l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS).

Les données de décembre contrastent avec les 555 600 emplois formels que l’IMSS avait récupérés d’août à octobre après le lancement du «nouveau plan économique normal».

Le ministère des Finances et du Crédit public (SHCP) estime une contraction de 8% du PIB en 2020, alors qu’il prévoit un rebond de 4,6% pour 2021.

«Des emplois seront générés de janvier à mars de cette année, fin mars nous serons comme avant la pandémie en termes de création d’emplois, nous aurons à nouveau 20 millions 500 000 travailleurs inscrits à la sécurité sociale », A promis López Obrador.

Le président se vantait d’indicateurs économiques positifs, comme un taux de change de 19,86 pesos pour un dollar, un niveau similaire à celui d’avant la pandémie.

Il a également déclaré que le prix du baril de pétrole mexicain s’était stabilisé à 46,46 $, tandis que l’inflation était maîtrisée à 3,2%.

En revanche, il a rappelé que le gouvernement mexicain allouera 32 000 millions de pesos (près de 1 600 millions de dollars) en vaccins contre le covid-19 et 10 000 millions de pesos (environ 500 millions de dollars) en médicaments.

“Il est important de savoir qu’il y a un avenir, que malgré les regrets, que nous avons traversé une situation très difficile, l’aube arrive, la nouvelle aube arrive”, a-t-il conclu.

