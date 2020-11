Le boxeur Edgar Berlanga jeté un moquerie forte contre son homologue Julio César Chávez Junior. Et est-ce que le Portoricain a utilisé son réseaux sociaux pour publier une vidéo dans laquelle il a assuré que il vaincrait facilement le «fils de la légende».

Cependant, il l’a fait ironiquement à propos du prétendu toxicomanie du mexicain.

Cela a été dit ce 12 novembre lors d’une diffusion en direct sur Instagram, après avoir été interrogé “Qu’allons-nous faire de ce gamin (Jules César)?” par un ami qui l’accompagnait:

«Nous allons lui retirer le« perico »(cocaïne). D’un seul poing, Chávez obtient tout le «perroquet» », répondit Berlanga.

Nous allons lui donner une chance de mettre ce qu’il a à mettre, car plus il entre, plus vite il va au sol

Berlanga est 15-0, toutes les victoires ont été par KO (@Top Rank Boxing)

À quoi son compagnon a ajouté: “Il va être touché (par le coup).”

Il est à noter que ce ce n’est pas la première fois que Edgar et Chávez Junior ils se lancent dans des provocations. Il y a quelques jours, le Mexicain a appelé le Portoricain boxeur “surfait”, il a donc immédiatement répondu sur son compte Twitter «Je vais t’envoyer au cimetière à l’avance.

L’appel “L’élu” se battre dans la division super moyen (168 livres) et est 15-0, le tout par le biais de la Assommer au premier tour. Dans son dernier combat, il a vaincu Souffle Lanell, qui cherche un combat avec Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Alors que Julio César Chávez Jr, après être tombé à Mario Cazares, a confirmé que son prochain combat sera contre l’Argentin Nicolas Masseroni, qui se tiendra le samedi suivant 21 novembre, promettant un KO pour “Évitez de tricher.”

Qui est Nicolás Masseroni

Fils de Walter MasseroniAncien champion du monde des poids lourds argentin, sud-américain, international, latino et hispanique, est basé au Mexique depuis trois ans; Là, il a fait la plupart de ses combats, bien que sa mise en place se fasse à Beccar, fête de San Isidro.

Né à Buenos Aires, 28 ans, Bam Bam a fait ses débuts en tant que boxeur loué en 2014 et a un dossier de 19 victoires (toutes par ko) et une défaite. Lors de son dernier combat, le 19 octobre de l’année dernière, il a éliminé le Mexicain Eduardo Herrera, à Ciudad del Carmen, dans la catégorie des mi-lourds.

Les combats de Masseroni étaient tous sous la supervision de la WPC (World Pugilism Commission). Parmi ses grands triomphes, il y a celui réalisé contre Darío Galíndez, fils de Víctor et qui était le Champion du Monde WBC et WBA des poids lourds légers. De plus, au Mexique, Bam Bam a obtenu 4 victoires en 5 combats: les deux derniers étaient contre Eduardo Herrera et Roberto Ventura, tous deux remportés par KO1.

Bam Bam a souligné il y a quelques jours que dans ce combat nous verrons “le vrai” Jules César Chávez. «J’ai regardé le combat avec Maravilla (Martínez), qui a fait la boxe qui le caractérise, c’est-à-dire revenir en arrière et chercher les inconvénients. Je pense que c’est un poids où il (Chávez Jr.) ne joue pas, il devient très déshydraté. Comment il va me battre sera le vrai Julio César Chávez. Depuis qu’il s’est battu avec les autres, avec Canelo ou Maravilla, il a pu donner ses qualités mais il est difficile de se déshydrater à 1,85m, ce n’est pas facile. Je pense que nous allons tous les deux sortir la meilleure version et c’est ce qui compte. Nous serons forts “, a déclaré en dialogue avec TV Boxeo.

