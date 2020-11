Par Trevor Hunnicutt, Andy Sullivan et Makini Brice

WILMINGTON, Delaware / WASHINGTON, 6 novembre (.) – Le démocrate Joe Biden a déclaré vendredi qu’il gagnerait la présidence américaine alors que son avance sur le président Donald Trump grandissait dans les États contestés, alors même que les réseaux de télévision étaient ils se sont abstenus de le déclarer vainqueur pendant que les autorités continuaient à compter les votes.

“Les chiffres nous disent … c’est une histoire claire et convaincante: nous allons gagner cette course”, a déclaré Biden, ajoutant que lui et son colistier Kamala Harris rencontraient déjà des experts dans le cadre des préparatifs de la Maison Blanche. .

Le discours de Biden était à l’origine conçu comme une célébration de la victoire, mais le plan a dû être modifié en l’absence de déclaration officielle des chaînes de télévision et d’autres observateurs électoraux.

Pourtant, le discours constituait un défi clair pour Trump. Le président républicain n’est pas apparu en public à la Maison Blanche vendredi, alors que l’avance de Biden a augmenté dans les quatre États qui décideront du résultat: la Pennsylvanie, la Géorgie, l’Arizona et le Nevada.

Avec 4,1 millions de voix d’avance sur Trump, sur un total de 147 millions de voix exprimées dans tout le pays – le plus élevé de l’histoire du pays – Biden a déclaré que les Américains lui avaient donné le mandat de traiter la pandémie de coronavirus, l’économie en difficulté, le changement climatique et le racisme systémique.

“(Les Américains) ont clairement indiqué qu’ils voulaient que le pays s’unisse et non continue de se séparer”, a déclaré Biden.

Biden a déclaré qu’il s’attendait à s’adresser à nouveau aux Américains samedi.

Trump n’a pas reculé dans son défi, promettant de déposer des allégations non fondées de fraude alors que ses républicains tentent de collecter 60 millions de dollars pour financer des poursuites contestant les résultats. Cependant, certains dans son propre domaine ont décrit ces initiatives juridiques comme désorganisées et, jusqu’à présent, elles n’ont pas abouti devant les tribunaux.

Le quatrième jour du dépouillement des bulletins de vote, l’ancien vice-président Biden détenait une avance de 253-214 dans le vote du collège électoral d’État à État déterminant le gagnant, selon Edison Research. Certains démocrates étaient frustrés que les chaînes de télévision n’aient pas encore déclaré de vainqueur.

Gagner les 20 voix électorales de Pennsylvanie placerait Biden au-dessus des 270 dont il a besoin pour remporter la présidence après une carrière politique qui a commencé il y a près de cinq décennies.

Biden gagnerait également s’il réussissait dans deux des trois autres États clés. Comme la Pennsylvanie, tous les trois étaient encore en train de traiter les bulletins de vote vendredi.

Alors que les responsables comptaient un flot de bulletins de vote par correspondance, Biden détenait une petite avance au Nevada et en Arizona et a battu vendredi Trump en Pennsylvanie et en Géorgie.

“En Arizona, Biden a mené par 29 861 voix avec 97% du total complété. Au Nevada, il a mené par 22 657 voix avec 93% des voix.”

“En Géorgie, il a gagné par seulement 4 289 voix avec 99% du décompte total, tandis qu’en Pennsylvanie, il a mené par 27 130 voix avec 96% du vote total.”

Biden a déclaré que les demandes de Trump d’arrêter le décompte ne fonctionneraient pas.

“Leurs votes (de citoyens) vont être comptés. Je me fiche de la force avec laquelle ils essaient de l’arrêter. Je ne laisserai pas cela arriver”, a déclaré Biden.

Trump n’a montré aucun signe de volonté de bouger, car son équipe de campagne a lancé une série de poursuites qui, selon les experts juridiques, ne modifieraient probablement pas le résultat des élections.

“Joe Biden ne devrait pas revendiquer injustement le poste de président. Je pourrais aussi le faire. Des poursuites judiciaires commencent!” a écrit sur Twitter.

Un conseiller de Trump a décrit la stratégie de contentieux de son équipe de campagne comme chaotique et désorganisée jusqu’à présent. Un autre républicain a déclaré qu’il était douteux que les poursuites judiciaires donnent une victoire à Trump.

Le chef d’état-major de Trump, Mark Meadows, a reçu un diagnostic de COVID-19, selon une source proche de la situation.

“Cette course est terminée, et la seule personne qui ne la voit pas est Donald Trump”, a déclaré la source républicaine, qui s’est exprimée sous couvert d’anonymat.

(Informations de Trevor Hunnicutt à Wilmington, Delaware et Makini Brice et Andy Sullivan à Washington; informations supplémentaires de Jarrett Renshaw à Philadelphie; Tim Ahmann, Aram Roston, Steve Holland, Jeff Mason, Richard Cowan, John Whitesides, Simon Lewis et Daphne Psaledakis à Washington; écrit par Andy Sullivan; édité par Scott Malone, Alistair Bell, Daniel Wallis et William Mallard; traduit par Tomás Cobos)