08/08/2020 PABLO URDANGARIN EUROPE ESPAGNE SOCIEDAD ÓSCAR ORTIZ / EUROPA PRESS

MADRID, 16 ANS (CHANCE)

Iñaki Urdangarin a eu 53 ans hier et la vérité est que la façon dont la célébration s’est déroulée reste un mystère. Beaucoup ont assuré que la famille se réunirait, d’autres non … nous avons demandé au fils de l’ancien basketteur, Pablo Urdangarin, quel serait le plan d’être avec son père et la vérité est que le fils de l’infante Cristina n’a pas Il a voulu donner des explications, oui, le ton avec lequel il a parlé à la presse a été abaissé depuis ses premières apparitions et a été très respectueux.

“Je suis pressé hein!” Il a dit au journaliste quand il a vu qu’il allait lui poser des questions sur l’anniversaire de son père. Eh bien, comme on dit, Pablo n’a pas voulu faire de déclaration à ce sujet: “Je n’ai rien à dire, je suis désolé.” Il semble que, même si toute la famille est pleine d’espoir avec le nouveau changement qui s’est produit dans la conviction d’Urdangarin, elle n’a pas été en mesure de le célébrer comme prévu.

Concernant le voyage que l’Infante Cristina a fait à Abu Dhabi pour retrouver son père, Don Juan Carlos I, Pablo n’a pas voulu révéler de détails: «Je n’ai rien à dire». Après plusieurs questions sans réponse, le fils d’Urdangarin a remercié la presse pour son soutien: “Merci beaucoup.”