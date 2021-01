La jeune femme a déclaré que la renommée de sa mère l’avait affectée à l’école (Photo: Instagram)

Il y a deux jours, Elisa Lira, la fille de Cynthia Klitbo, est devenue une tendance sur les réseaux sociaux pour déclamer sa mère, car elle la qualifiait de classiste, d’homophobe et de raciste., et même assuré qu’il aurait voulu naître et grandir dans une autre maison, des mots que les internautes ont repris et ont attiré l’attention sur la jeune fille de 14 ans et sa relation controversée avec sa mère.

Après avoir capté l’attention des médias, maintenant, Elisa a décidé de publier une déclaration présentant des excuses publiques à sa mère. C’est via son compte Instagram officiel que l’adolescente a partagé un texte adressé au réseau Univisión, qui était le média qui a publié la nouvelle des mots durs que la fille a prononcés contre sa mère. Elisa a maintenant affirmé qu’elle n’avait jamais eu l’intention de nuire ou endommager l’image de la star du feuilleton et que s’il découvrait ses différences familiales, cela découlait d’un accès de courage.

Voici une nouvelle note. C’était ma faute, j’étais bouleversé, ma mère n’a rien dit à ce sujet, nous nous sommes juste disputés et je ne savais pas comment me venger, c’est pourquoi j’ai supprimé les messages et vous devriez le savoir. Ils doivent savoir que beaucoup de jeunes écrivent des choses sans réfléchir », a-t-il expliqué et souligné qu’il ne ressentait qu’un amour inconditionnel pour l’actrice, avec qui il est au Pérou depuis début novembre pour enregistrer une série.

L’adolescente a assuré que sa mère avait minimisé le fait qu’elle avait eu ses 58000 premiers abonnés sur TikTok, une raison qui l’a attristée (Photo: Capture d’écran)

Et c’est que Cynthia s’est consacrée à élever Elisa en tant que mère célibataire depuis qu’elle a subi l’abandon du père de la jeune femme, alors l’adolescent a indiqué que l’actrice elle a toujours été une femme bonne et généreuse avec elle, précisant que s’ils avaient des querelles, c’est dû à une situation occasionnelle dans la vie de famille.

«J’aime ma mère, c’est une femme compréhensive et bonne, nous avons des idéaux différents, mais ce n’est pas une mauvaise personne. Je suis désolé, je demande à ma mère des excuses publiques, et j’espère qu’elle me comprend et me pardonne », a-t-il souligné dans un instant ultérieur.

“J’espère Univision s’il vous plaît voir ceci et Dites à ma mère que je suis désolé, je suis vraiment désolé parce que je lui ai toujours causé des problèmes. Je vais lui en parler et leur demander d’ignorer les messages. C’est pourquoi j’ai supprimé les messages parce que c’était faux. Elle est la meilleure mère … nous avons juste des idées différentes et c’est totalement valable (parfois). Veuillez me pardonner, maman. Je vous remercie d’être ma mère et je suis désolé pour tout ».

La jeune femme était très désolée et souhaite que le public “oublie les messages” (Photo: Capture d’écran)

De son côté et presque en même temps, l’actrice de mélodrames comme El privilegio de amar, a partagé qu’elle était dans un restaurant mexicain au Pérou avec sa fille, ressentant la nostalgie d’être en terre aztèque. Et c’est qu’il y a déjà quelques mois, Klitbo avait commenté à la presse que de temps en temps il avait des différends avec sa fille, comme beaucoup d’autres mères d’enfants adolescents.

Déjà en mai dernier, Klitbo a déclaré qu’Elisa lui avait demandé de ne plus parler d’elle publiquement dans les médias, car pour elle, cela représentait une exposition inutile aux gens et à ses camarades de classe: «Elle m’a dit ‘Maman, tu es une artiste’, s’il te plaît ne garde pas mon intimité car cela me coûte des conséquences à l’école et je n’aime pas ça ‘et j’ai l’intention de la respecter“A déclaré l’actrice pour l’émission Come joy.

Elisa Lira est au Pérou avec sa mère. où elle devra rester 4 mois de plus pour des raisons professionnelles de l’actrice (Photo: Instagram)

Également en août dernier, la petite amie actuelle du comédien Rey Grupero a reconnu être une mère très exigeante et a admis que cette discipline chez elle lui avait valu certaines revendications d’Elisa. «Oui, je suis une mère stricte; En fait, il y a peu de temps ma fille me disait que moi aussi je suis très stricte. En ce moment, elle est sortie avec des notes de 9,6, je suis heureuse, mais elle me dit que parfois elle a l’impression que ce n’est jamais assez, que je suis très exigeante avec elle », a déclaré l’actrice à TVyNovelas.

