L’année dernière, j’ai publié un livre sur l’honnêteté, explorant ce que signifie vivre une vie plus honnête. J’ai examiné mes propres problèmes d’honnêteté et j’ai fait de mon mieux pour traduire les recherches universitaires sur l’honnêteté et les appliquer à la vie quotidienne. En interviewant de nombreux chercheurs et en lisant des dizaines d’études sur l’éthique, la tromperie, le caractère moral, le secret et l’illusion de soi, j’ai appris que nous en savons beaucoup sur le mensonge et les raisons pour lesquelles les gens mentent dans diverses relations.

Mais nous en savons beaucoup moins sur les raisons pour lesquelles les gens sont honnêtes.

«De mon point de vue en tant que philosophe, l’honnêteté est incroyablement négligée», déclare Christian B. Miller, professeur de philosophie à l’Université Wake Forest, auteur de The Character Gap: How Good Are We? «Presque aucun travail sur l’honnêteté n’a été fait en philosophie au cours des 50 dernières années. Cela a été largement négligé. » Et pourtant, dit-il, lorsque vous demandez aux gens ce qu’ils considèrent comme les vertus les plus importantes, une grande majorité inclura l’honnêteté. Le courage, la patience et la gentillesse peuvent également figurer en tête de liste. L’humilité aussi, peut-être. Chasteté, probablement pas tellement. Mais pouvez-vous imaginer que quelqu’un laisse jamais l’honnêteté de la liste?

Alors pourquoi n’en savons-nous pas plus sur ce qui motive les gens à être honnêtes? Divulguer, dire la chose vraie, corriger de fausses informations, prendre la parole?

Une réponse est qu’en pensant à l’honnêteté, nous avons surtout été à l’écoute de la tromperie. Par «nous», je veux dire vous et moi, et j’entends aussi des philosophes et des scientifiques. Tout d’abord, mentir, ou dire des choses fausses avec l’intention explicite de tromper les gens, est en plein écran sous la forme de Donald Trump depuis plusieurs années (bien qu’il ne soit certainement pas le seul élu à pratiquer la tromperie avec régularité) . Nous avons également eu un siège au premier rang pour regarder des personnalités comme Lance Armstrong et Elizabeth Holmes tisser leurs toiles enchevêtrées. En tant que citoyens du monde, nous sommes obsédés par le mensonge et le mensonge en ce moment – qu’est-ce qui est réel, qu’est-ce qui est faux et qu’est-ce qui est une manipulation délibérée et trompeuse?

Pour les chercheurs en honnêteté, l’accent sur la tromperie n’était pas exprès. Pas exactement. Il y a eu une vague de recherche au cours des 15 dernières années en psychologie, comportement organisationnel, économie comportementale et domaines connexes sur la prise de décision mensongère et contraire à l’éthique. À partir de 2005, les enquêteurs ont développé et affiné de nouvelles méthodes pour examiner quand et pourquoi les gens mentent et trichent pour gagner de l’argent. «Les exemples incluent la matrice désormais classique et les tâches roulantes où les gens mentent sur leurs performances pour gagner de l’argent supplémentaire pour eux-mêmes, et les« jeux »de tromperie émetteur-récepteur où les gens mentent à d’autres participants pour gagner plus d’argent pour eux-mêmes», explique Taya Cohen , professeur agrégé de comportement organisationnel et de théorie à la Tepper School of Business de l’Université Carnegie Mellon. En permettant ou en incitant les gens à mentir dans des expériences contrôlées – méthodologie que Cohen elle-même a utilisée dans une grande partie de ses recherches – les chercheurs peuvent observer, mesurer et suivre ces comportements. « Cela signifie que le mensonge et la triche peuvent être opérationnalisés d’une manière qui ne se limite pas aux décisions hypothétiques des gens ou aux comportements passés », dit Cohen.

À partir de ces études et d’autres, nous avons beaucoup appris sur la manière et les raisons pour lesquelles les gens mentent. Nous mentons quand nous pensons pouvoir nous en tirer. Nous mentons davantage en groupe, surtout si nous voyons d’autres mentir ou si nous avons été exposés à un pot-de-vin. Nous mentons lorsque le mensonge – même un mensonge d’intérêt personnel – se sent justifié (ce n’est qu’un peu d’argent supplémentaire). Nous mentons moins si l’on nous rappelle d’être honnête ou si nous avons un caractère moral élevé ou si nous obtenons un score élevé sur les mesures de culpabilité ou d’honnêteté-humilité.

Dans les organisations, nos mensonges sont souvent liés à la préservation d’une sorte d’identité, et nous mentons pour protéger notre réputation, la réputation de quelqu’un que nous soutenons ou la réputation d’un groupe auquel nous appartenons. Dans les relations, nous mentons pour épargner les sentiments ou éviter les situations inconfortables (mais nous sommes vraiment irrités lorsque notre partenaire amoureux fait de même). Nous nous mentons également, croyant constamment que nous sommes plus intelligents que nous ne le sommes. Les enfants sont également plus susceptibles de mentir si on leur a menti. Nous mentons même si nous avons peur que la vérité ressemble à un mensonge. Et bien sûr, nous mentons sur les réseaux sociaux, même si les mensonges ressemblent plus à «remodeler» la vérité.

Ce sont tous des résultats extrêmement utiles, avec des plats à emporter pertinents pour presque tous les groupes: patrons, enseignants, parents, amis, conjoints, électeurs (en particulier les électeurs). Si nous comprenons ce qui motive et favorise la tromperie, nous pouvons mieux freiner ces choses en nous-mêmes.

Je soutiens dans mon livre que vivre une vie plus honnête commence par affronter notre propre tromperie, au lieu de simplement remarquer celle de tout le monde. Pour moi personnellement, cela signifie prêter plus d’attention à ce que je dis et examiner constamment mes motivations. Cela a commencé comme un effort plus réactionnaire (pour remarquer quand je mentais), mais s’est transformé en un effort beaucoup plus proactif (pour penser continuellement à la vérité). Bien que les deux soient au service de la même chose – être une personne plus honnête – j’ai remarqué qu’ils ne ressentent pas la même chose.

C’est parce qu’ils ne sont pas les mêmes, que ce soit en pratique ou en recherche. Si vous envisagez d’étudier ce qui pousse les gens à mentir, vous avez tendance à vous poser les mêmes questions. Mais si vous décidez d’apprendre ce qui pousse les gens à dire la vérité ou à avoir le courage de s’exprimer, vous trouverez inévitablement une autre série de questions à étudier. Et cela pourrait faire deux choses: (1) relier les points entre des recherches connexes qui n’étaient auparavant pas liées à l’honnêteté puisque le travail ne se concentrait pas sur la tromperie, et (2) créer un tout nouveau corps de recherche philosophique et scientifique sur l’honnêteté. . «Il y a tellement d’opportunités pour plus de recherche sur l’honnêteté», dit Miller. «Et ce n’est pas seulement une question académique. Il y a une pertinence et un besoin manifestes dans le monde réel. »

C’est exactement ce qui se cache derrière le Honesty Project, une subvention de 4,4 millions de dollars de la Fondation John Templeton pour étudier l’honnêteté que Miller et une équipe de chercheurs (dont Cohen) de Wake Forest et Carnegie Mellon ont reçu en août. Le projet a un calendrier de trois ans qui comprend le financement de concours pour le doctorat. des universitaires qui étudient la philosophie et la science de l’honnêteté, et une conférence à la fin du projet. Miller servira de directeur de projet (il dirigeait auparavant le Character Project) et les membres de l’équipe mèneront également leurs propres recherches. William Fleeson, professeur de psychologie à Wake Forest, étudiera comment cultiver l’honnêteté au-delà de la fracture politique. C’est particulièrement intéressant pour moi parce que j’ai remarqué que dans notre climat actuel de polarisation politique, les gens d’un côté ont tendance à penser que tous les gens de l’autre ne font que mentir. Même en tant que personne qui s’est beaucoup engagée avec honnêteté et a écrit un livre à ce sujet, je ressens toujours cela chaque fois que j’entends quoi que ce soit de Donald Trump. Qu’il ment est un fait. Mais tous ceux qui le soutiennent sont-ils des menteurs qui se moquent de l’honnêteté? C’est une question intéressante.

Les recherches récentes de Cohen se sont concentrées sur l’honnêteté dans les conversations difficiles, en particulier sur l’idée que nous ne pouvons pas être à la fois gentils et honnêtes en même temps. Grâce à son travail avec Emma Levine à l’Université de Chicago, elle a découvert que nous pensons souvent qu’être honnête avec les gens sera beaucoup plus difficile et socialement désastreux qu’il ne l’est (en fait, les gens trouvent qu’être honnête renforce les relations et les liens sociaux plus qu’ils ne le pensent. ). Elle prévoit de faire plus de recherches sur l’honnêteté et la divulgation dans des situations difficiles, dans l’espoir de découvrir des conseils concrets et exploitables que les membres des organisations peuvent utiliser.

Bien que les lettres d’intention de propositions ne soient attendues qu’en novembre, Cohen entend déjà des enquêteurs dans des domaines aussi divers que les sciences politiques et l’informatique. L’un des objectifs du projet est de voir sur quoi les chercheurs travaillent et qui peuvent être intégrés, en particulier les chercheurs principaux au début de leur carrière (le projet donnera la préférence à ceux qui sont dans les 10 ans suivant l’obtention de leur doctorat. ).

L’espoir est que grâce à cet accent plus spécifique sur la vertu de l’honnêteté – la vertu que nous considérons comme l’une des vertus les plus importantes, voire la plus importante – nous pourrons en apprendre davantage sur ce qui motive les gens à être honnêtes, comment l’honnêteté influe sur les relations , groupes et institutions, et comment nous pouvons mieux cultiver l’honnêteté en tant qu’individus et membres de groupes et de familles.

Franchement, mon espoir est encore plus grand. Je crois qu’en consacrant des ressources intellectuelles et financières substantielles à l’étude de l’honnêteté, nous pouvons être meilleurs dans tout, de la prévention des maladies à la réconciliation raciale en passant par le changement climatique. Naturellement, je suis assez impatient de voir ce que ces enquêteurs révèlent et présentent finalement à la conférence 2023. Cependant, je sais déjà une chose: l’honnêteté comporte un pouvoir incroyable. Ce n’est pas seulement un bouclier contre la tromperie; c’est une façon de changer le monde.