Récemment, il y avait une fausse liste de «restaurants asiatiques» locaux sur Google Maps et Instagram impliquant des étudiants de mon université qui comprenait des éléments de menu tels que «salade de queue de souris» et «fronts d’autruche marinés». Le nom, le menu et les critiques du restaurant – même s’ils étaient destinés à être une blague – étaient tous des exemples méprisables de la prévalence et de la perpétuation du racisme anti-asiatique qui est très présent aujourd’hui et mis au premier plan au milieu du COVID-19.

Un tel comportement crée un environnement de travail désagréable et très inconfortable qui n’est ni accueillant ni inclusif pour les chercheurs asiatiques comme moi. Pour aggraver encore les choses, il s’est avéré que le compte Instagram était lié à des étudiants qui viennent principalement de mon collège. Savoir qu’il y a des étudiants dans mon propre collège qui promulguent de telles opinions offensantes est troublant et est devenu une prise de conscience de ma propre anxiété qui a fait surface dans les premiers jours de la pandémie.

Parce que le virus est originaire de Wuhan, j’ai dû lutter contre le sectarisme croissant envers les Asiatiques en plus d’éviter le virus lui-même. Dès le début, il y aurait eu rapport après rapport sur la façon dont les Asiatiques étaient confrontés à des attaques verbales et physiques alimentées par le racisme et sur l’utilisation commune troublante des termes tels que «virus chinois» et «grippe kung». Par conséquent, ma famille et mes amis m’ont dit d’être vigilant et prudent lorsque j’étais littéralement ailleurs que chez moi. Au début de la pandémie, le port d’un masque n’était pas obligatoire, mais c’était quelque chose que j’envisageais fortement de faire en laboratoire et autour du campus étant donné que j’avais des masques anti-poussière.

Je ne les ai pas portés, cependant, car on m’a dit que des collègues et collègues pourraient soupçonner que j’étais infecté par un coronavirus et m’éviter ou me harceler. On m’a dit de ne pas rester tard et d’éviter les zones peu peuplées du campus car cela pourrait être physiquement dangereux. J’ai fini par rentrer chez moi tôt la plupart du temps, raccourcissant le temps des expériences et du travail. Ce sont toutes des choses que j’ai acceptées à cause de la xénophobie envers les Asiatiques du monde entier, mais la prise de conscience accrue est devenue un fardeau et a rendu la recherche (ainsi que les activités non liées à la recherche et aux loisirs) d’autant plus difficiles. À l’époque, je pensais que parler de ces préoccupations pouvait faire de moi une cible pour des blagues en coulisse entre collègues et entraîner une aliénation ou une perte de collaboration.

En fin de compte, mon anxiété n’était pas sans fondement. Comme je vais bientôt retourner physiquement dans un bâtiment régulièrement fréquenté par de nombreux étudiants en génie, c’est encore plus préoccupant maintenant qu’il y a plusieurs mois, car connaître des collègues potentiels avec qui je travaille ou que je vois régulièrement pourrait avoir des opinions racistes. Questions et réflexions telles que «Est-ce que les autres me considèrent comme les autres Asiatiques comme insalubres et malades?» ou « Certains élèves de mon immeuble éviteront-ils ou feront-ils des remarques racistes à mon sujet? » ou « Comment puis-je effectuer des recherches correctement lorsque je suis inquiet? » ou «Je devrais essayer de terminer mes expériences le plus tôt possible afin de minimiser mon temps sur le campus» continuera à envahir le fond de mon esprit.

Ces préoccupations sont encore amplifiées en raison des microagressions auxquelles j’ai été confronté avant l’épidémie, comme lorsqu’on me demandait si j’étais lié à quelqu’un qui partageait mon nom de famille, ou qu’on me disait que l’ingénierie devrait être facile pour les Asiatiques parce qu’ils excellent en mathématiques. De même, mes pairs asiatiques et moi sommes trop souvent présumés poursuivre des carrières en sciences ou en génie parce que nos familles nous y ont obligés ou que nous sommes supposés être bons dans ce domaine. Une autre question que je reçois régulièrement concerne d’où je suis «originaire», même si je viens des États-Unis. Enfin, les Asiatiques sont souvent (à tort) considérés comme la minorité modèle et on pense qu’ils ne souffrent pas de discrimination, ce qui est clairement faux d’après les événements récents.

Je ne suis pas seul dans cette angoisse. Une étude récente du Pew Research Center a révélé que les Américains d’origine asiatique ont les expériences négatives les plus rapportées (comme remarquer des personnes qui se sentent mal à l’aise avec elles, recevoir des insultes / blagues et ressentir la peur des menaces ou des attaques physiques) par rapport à celles des autres ethnies étudiées depuis le coronavirus. épidémie. Environ quatre Américains sur 10 ont déclaré qu’il est plus courant aujourd’hui que les gens aient des opinions racistes envers les Asiatiques qu’avant l’épidémie. Bien que cette enquête ait été menée auprès d’adultes américains qui ne sont spécifiques à aucune institution, ces problèmes sont certainement vrais dans les institutions du monde entier où les chercheurs asiatiques passent leurs journées de travail.

Heureusement, mon institution et mon collège ont été proactifs pour condamner les comportements racistes. Ils ont contacté Google et Instagram pour supprimer le faux «restaurant», ont exprimé leur inquiétude et leur volonté de prendre des mesures contre le racisme, et organisent des discussions de clubs de lecture et des symposiums sur la diversité sur la race. J’apprécie profondément ces efforts pour un dialogue productif et le soin sincère pris pour créer un espace plus inclusif et sûr. Plus généralement, en plus de la formation obligatoire en ligne sur les préjugés, les établissements devraient développer des espaces tels que des groupes sur les problèmes de vie (mon département en a un en cours), des clubs de lecture ou des colloques pour des discussions visant à éduquer la communauté sur les préjugés et la race. De plus, les professeurs – des chercheurs principaux aux doyens – devraient accueillir les discussions sur les questions raciales et être plus transparents pour les résoudre. Je pense également que les campagnes de médias sociaux des institutions ont également le potentiel de sensibiliser et d’éduquer les autres sur le racisme.

Nous avons beaucoup de travail devant nous, mais l’inclusion et le changement positif au sein de nos propres institutions et dans la science sont réalisables si nous nous unissons contre le racisme. Une plus grande inclusion conduira à un partage plus ouvert des idées là où la science peut s’épanouir.

Je tiens à remercier mon amie Annie Zhou et mon conseiller, le Dr Zhijie Wang, pour leur soutien dans la rédaction de cet article.