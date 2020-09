À un certain moment de votre vie, vous ressentirez probablement l’anxiété de rester assis dans une chambre d’hôpital, en attendant un diagnostic médical sérieux. Même ceux qui ont la chance d’éviter cette situation accompagneront probablement un être cher – un parent, un grand-parent ou un enfant – qui reçoit la nouvelle. Vous vous souvenez peut-être de la raideur de la chaise, du motif de la blouse d’hôpital ou des mains croisées du médecin. Quel que soit le diagnostic – cancer, maladie d’Alzheimer, diabète ou même COVID-19 – l’événement n’est pas un événement que vous oublierez facilement.

Des expériences émotionnelles puissantes comme celle-ci peuvent se transformer en mémoires flash: des souvenirs qui sont très saillants et qui apparaissent aussi vifs qu’un instantané. La plupart d’entre nous qui avons vécu l’assassinat du président John F. Kennedy ou le 11 septembre, sommes convaincus que nous pouvons déterminer précisément où nous en étions lorsque nous avons appris l’événement. Ces souvenirs ne sont pas parfaits – ils sont déformés comme tout autre souvenir. Pourtant, lorsqu’ils racontent l’expérience, les gens la décrivent comme si elle s’était produite hier. Et ces souvenirs influencent notre identité personnelle, nos liens sociaux, notre prise de décision et nos comportements au fil du temps. Après l’attentat à la bombe du marathon de Boston en 2013, par exemple, ceux qui ont été témoins d’actes d’héroïsme et s’en souviennent en détail étaient plus susceptibles de s’engager dans des comportements d’aide tels que le don de sang ou le soutien d’organismes de bienfaisance liés à Boston, même des mois après l’attaque.

Dans une étude récente, nous avons démontré que pour certaines personnes, un événement de diagnostic médical crée une mémoire flash qui dure des années après le fait. Mais nos résultats ont également montré que l’intensité de ces souvenirs et les émotions qui leur sont associées dépendent de l’accouchement du médecin, ce qui atténue l’impact ou prolonge la douleur. Les professionnels de la santé auraient intérêt à examiner attentivement la manière dont ils transmettent ces nouvelles.

Pour notre étude, nous avons interrogé plus de 300 mères, recrutées via des groupes de soutien sur les réseaux sociaux, qui avaient reçu un diagnostic de trisomie 21 pour leur enfant. Les mères étaient âgées de 21 à 79 ans et avaient reçu le diagnostic il y a 52 ans et un mois. Dans le cadre de l’enquête, ils ont rédigé un récit décrivant en détail comment ils ont été informés que leur enfant était atteint du syndrome de Down – incorporant autant de détails que possible sur le jour, le lieu, la météo, l’heure et d’autres caractéristiques. Ces récits ont été codés et notés à l’aide de la liste de contrôle de la mémoire Flashbulb (FBMC) pour plus de spécificité. Les mères ont également répondu à une série d’énoncés du questionnaire de mémoire autobiographique (AMQ) pour indiquer l’intensité perçue, la vivacité, la répétition, la confiance et la valence de leur mémoire de diagnostic. Enfin, ils ont répondu à une série de questions sur leurs interactions avec le personnel médical au moment du diagnostic afin de déterminer comment ces conversations affectaient leur souvenir de l’événement.

La majorité des répondants – près de 80% – ont ressenti une mémoire flash après avoir appris le syndrome de Down de leur enfant. En fait, nos participants ont décrit leur mémoire de diagnostic comme étant plus vive, intense et viscérale que les évaluations que les sujets avaient données à leur souvenir du 11 septembre dans une autre étude sur la mémoire flash.

La nature éclair de ces souvenirs de diagnostic médical a persisté pendant de nombreuses années. Bien que nous n’ayons pas examiné la manière dont les souvenirs individuels évoluaient au fil du temps, comme le ferait une étude longitudinale, nous avons pu comparer les souvenirs des décennies plus tôt à ceux d’il y a quelques mois. Les souvenirs de diagnostic d’il y a longtemps n’étaient pas moins détaillés que les souvenirs récents, et ils étaient tout aussi susceptibles d’avoir un effet flash. Le temps semblait adoucir l’intensité des souvenirs, mais même les diagnostics vieux de plusieurs décennies étaient toujours considérés comme plus émotifs, vifs et saillants que les souvenirs quotidiens.

Le soutien que les mères participantes ont reçu du personnel médical a également déterminé la teneur émotionnelle de leur mémoire et sa persistance dans le temps. Les répondants qui ont décrit des interactions positives avec le personnel – comme une prestation équilibrée et des ressources et des informations supplémentaires pour le soutien – étaient moins susceptibles de signaler des sentiments négatifs lorsqu’ils racontaient l’expérience et ont constaté une diminution de l’intensité de la mémoire au fil du temps.

Plus souvent, cependant, les mères ont signalé des expériences négatives avec le personnel médical, y compris un manque de compassion, des pressions pour interrompre leur grossesse et des attentes pessimistes quant aux résultats pour leur enfant et leur famille. Beaucoup ont reçu des ressources ou des systèmes de soutien limités ou inexistants. Pour ces personnes, les souvenirs du diagnostic continuaient d’être associés à des émotions négatives, et le temps qui s’était écoulé n’avait pas contribué à atténuer l’impact. Les mères qui n’avaient pas reçu de rétroaction positive pouvaient se souvenir de leur expérience de diagnostic avec des détails spécifiques, souvent obsédants, même après 20 ans.

L’une des normes éthiques essentielles du serment d’Hippocrate est de ne pas nuire. Nos résultats suggèrent qu’en adhérant à ce principe, les professionnels de la santé devraient se concentrer non seulement sur les procédures médicales et les traitements fournis aux personnes, mais aussi sur la façon dont les patients sont informés de leur santé et de ce que l’avenir pourrait leur réserver.