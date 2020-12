Isaac Brizuela, footballeur de Chivas de Guadalajara, a appelé les fans ces vacances de décembre (Vidéo: Twitter / @Chivas)

Isaac Brizuela, footballeur des Chivas de Guadalajara, a lancé un appel aux supporters en ces vacances de décembre. Il a exhorté la population à rester à la maison en raison de l’augmentation des cas de COVID-19 ces dernières semaines au Mexique.

«N’oubliez pas que nous devons continuer à prendre soin de nous-mêmes. Cette situation compliquée n’est pas encore terminée, il faut rester à la maison “, a déclaré le milieu de terrain dans une vidéo publiée sur le compte Twitter officiel de l’équipe rojiblanco.

Le milieu de terrain a rappelé qu’il y a des gens qui traversent des moments difficiles dans les hôpitaux. Pour cette raison, il a indiqué qu’il fallait redoubler d’efforts pour éviter d’aggraver ces situations difficiles.

Le Cône a demandé à suivre les instructions des autorités sanitaires (Photo: Twitter / @Chivas)

“Vous devez être conscient que certaines personnes ont une maladie grave et nous pouvons la rendre encore plus grave. Nous devons donc rester à la maison un peu plus longtemps », a déclaré le joueur.

Enfin, en plus d’envoyer ses meilleurs vœux pour les vacances, il a assuré que davantage d’efforts peuvent encore être faits pour éviter les foules. Il a demandé à suivre les instructions des autorités sanitaires, qui n’ont pas eu de repos depuis le début du mois de mars lorsque l’épidémie a commencé dans le pays.

«Les mesures sont adéquates, nous nous en tirons plutôt bien. Nous pouvons beaucoup nous améliorer, nous devons suivre toutes les règles qu’ils nous fixent “, a terminé le Cone Brizuela.

Le milieu de terrain a rappelé qu’il y a des gens qui traversent des moments difficiles dans les hôpitaux (Photo: Sáshenka Gutiérrez / .)

Il convient de rappeler que l’équipe de Guadalajara, ainsi que toutes les équipes de la Fédération mexicaine de football, continuent avec le indications de la Liga MX pour informer la population sur le coronavirus. Avec cela, ils cherchent à sensibiliser les fans à suivre les mesures de santé.

Ce n’est pas la première fois qu’une équipe prévient ses adeptes des risques du virus. Par exemple, León et Pumas, finalistes du tournoi Guard1anes 2020, ont demandé à leurs fans de célébrer à domicile en raison de l’augmentation de la courbe de contagion.

Même les émeraudes Ils ont dédié le championnat obtenu au personnel de santé. Cela est dû à la tâche ardue et jusqu’à présent interminable de lutte contre la maladie qui sévit dans le monde depuis plus d’un an.

Et c’est que, selon le dernier rapport de ce jeudi, le Secrétaire de Santé (SSa) a signalé qu’il y a 1 362 564 cas positifs cumulés et 121 172 décès par coronavirus sur tout le territoire mexicain.

Malgré l’arrivée des premiers vaccins, ces dernières semaines, plusieurs États de la République sont revenus au feu rouge (Photo: courtoisie / Présidence)

Au cours des dernières 24 heures, l’agence de santé enregistré 12 485 infections et 861 décès dus à la maladie. De plus, on estime que 88 556 (6%) patients ont présenté des symptômes au cours des 14 derniers jours, ce qui représente des personnes susceptibles de contribuer à la transmission du virus.

À son tour, la SSa a indiqué que l’occupation des lits d’hôpitaux généraux est de 14 036, 48% d’occupation le représente. De même, avec un ventilateur, un total de 4 256 lits sont occupés.

Cette situation a fait qu’au cours des dernières semaines, plusieurs États de la République sont revenus lumière rouge. Jusqu’au moment, Morelos, Mexico, État du Mexique et Baja California ce sont les entités les plus exposées au risque de contagion.

Le reste du territoire national n’est pas encourageant, car 23 entités sont en orange (risque élevé). De plus, il y en a trois autres en jaune (risque moyen) et deux autres en vert (risque faible).

PLUS SUR CE SUJET

Bryan Angulo, footballeur de Cruz Azul, serait impliqué dans une affaire d’homicide en Équateur

Luis Flores, buteur historique de Pumas UNAM, est hospitalisé pour complications du COVID-19

«J’avais en tête de tout conquérir»: Guido Pizarro a révélé la motivation d’André-Pierre Gignac à être une référence pour les Tigres

Le destin exotique de Potro Gutiérrez, l’entraîneur qui a remporté une Coupe du monde avec l’équipe mexicaine