En septembre 2015, Ahmed (alors âgé de 27 ans) et Alia (26 ans) ont fui l’Irak avec leur fils Adam, âgé de quatre mois. Ils étaient, à part le million de migrants qui ont traversé la Méditerranée vers l’Europe, à la recherche d’une vie meilleure.

Il cherchait la sécurité et elle cherchait la liberté, des rêves pour lesquels ils ont décidé de tout risquer.

Ils allaient mourir en mer, ils avaient la sensation de perdre leur dignité sur la route des Balkans, ils vivaient cachés et souffraient de l’attente tortueuse du droit d’asile en Hollande, le pays qu’ils avaient choisi. Tout, jusqu’au jour où ils ont finalement inséré les clés dans la serrure de leur propre maison.

Une famille parmi tant d’autres, retrouvée lors d’une journée ensoleillée de septembre 2015 à Gevgueliya, à la frontière nord de la Macédoine avec la Grèce. Ce jour-là, avec des centaines de Syriens, d’Afghans, d’Irakiens, d’hommes, de femmes, de personnes âgées, blessées, amputées, ils sont montés dans le train qui les conduirait à travers la Serbie en direction de l’Union européenne.

Pendant cinq ans, une équipe de reporters, photographes et vidéastes de l’. les a suivis pas à pas, dans le train, sur le parcours guidé par des passeurs, dans un centre d’accueil lugubre, jusqu’au début de leur nouvelle vie à Duiven, petit ville de l’est de la Hollande.

C’est l’histoire d’Ahmed et Alia, qui préfèrent rester anonymes pour des raisons de sécurité, depuis la nuit où ils ont décidé de quitter Bagdad ensemble, après avoir survécu à une attaque.

– Le rêve devient réalité –

Un jour d’août 2019, le téléphone sonne. Alia répond et reçoit la nouvelle: elle vient d’obtenir le statut de réfugiée aux Pays-Bas. A l’autre bout du téléphone, son avocat confirme qu’immédiatement après, son mari et son fils obtiendront le droit d’asile.

Leurs vies ont juste changé pour toujours. Le couple se serre, s’embrasse, Alia hurle, pleure et rit en même temps. «Ce fut un moment de joie encore plus intense que notre mariage», se souvient la femme aux yeux noisette et aux cheveux en chignon.

Dans les semaines suivantes, la famille obtient ses permis de séjour et de voyage. Ils ne sont plus illégaux. Ils ont le droit d’avoir un logement, de gagner de l’argent, de respirer.

«Enfin, nous avons pu avoir tout ce que nous voulions», dit Ahmed, avec des cheveux noirs lisses. «Une vie normale, comme celle de toute autre famille en Hollande», dit-il.

– “J’ai vu la mort” –

Ils ont pris la décision de partir après leur premier rendez-vous après s’être fiancés en 2014. Ahmed a invité Alia à dîner dans un restaurant de Bagdad.

Soudain, une bombe a explosé. Tout autour de lui, des clients morts. Alia a été blessée au visage et porte des cicatrices.

«Ce jour-là, j’ai vu la mort. Si nous avions été à une autre table, peut-être que nous n’aurions pas survécu», raconte Ahmed.

À Bagdad, ils vivent la vie d’un jeune couple de la classe moyenne. Il dirige un magasin de vêtements haut de gamme et elle est la fille d’un professeur de chimie à l’université. Ils sont proches de leur famille et ont leur groupe d’amis.

«J’adore mon pays», explique le jeune homme en regardant des images de sa ville sur l’application mobile Snapchat. Mais “en Irak, quand vous allez travailler le matin, vous ne savez jamais si vous reviendrez vivant la nuit”.

La naissance d’Adam en 2015 marque le début. Ahmed vend son magasin et hérite d’une partie d’une propriété pour financer «le voyage». Ce n’est pas son premier exil. En 2006, au plus fort de la guerre civile en Irak, sa famille s’est réfugiée en Syrie.

Ils sont retournés à Bagdad en 2011, lorsque la guerre a éclaté en Syrie.

«Année après année, la situation en Irak n’a cessé de s’aggraver, la corruption, les milices ont pris le pouvoir», dit-il.

Ensuite, l’État islamique, créé en 2014, a déclenché une nouvelle vague d’émigration. Près de 89 000 Iraquiens ont traversé la Méditerranée pour se rendre en Grèce et en Italie en 2015, selon l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

L’année dernière, il y avait plus de 238 000 réfugiés en Europe.

«Nous avons été contraints d’émigrer, nous n’avons jamais eu le choix», ajoute Ahmed.

– À la maison –

Aujourd’hui, Alia, Ahmed et Adam vivent dans une petite maison de trois pièces en briques brunes avec un jardin dans la ville bordée d’arbres de Duiven, près de la frontière allemande.

Ils ont peint les murs en blanc, ont accroché des rideaux roses et ont planté des tomates. A l’entrée, sur le paillasson, vous pouvez lire: “Chez vous”.

«Nous l’avons fait», dit Ahmed avec le sourire, en jean et veste en cuir, en sirotant un café au lait.

Du fait de leur statut de réfugié, ils reçoivent une subvention mensuelle de 1 400 euros, ce qui leur a permis d’obtenir un prêt de 3 500 euros auprès de la commune de Duiven pour réparer leur maison. Maintenant, ils paient le loyer, la sécurité sociale, les assurances, l’électricité.

Deux fois par semaine, les parents vont aux cours de néerlandais. Le niveau d’Ahmed est toujours basique, Alia se débrouille bien, même si elle préfère l’anglais pour les longues conversations.

Son fils, qui a presque cinq ans, parle néerlandais, arabe et anglais. Il dit qu’il est «moitié irakien, moitié néerlandais».

Chaque matin, il se rend à l’école à vélo et, lorsque le temps le permet, joue au ballon dans un parc voisin. Il n’y a pas de bombes ici, les enfants peuvent jouer seuls.

Son enfance est loin d’être conventionnelle, mais il se passe bien, estime la directrice de son école, Marike Ketelaars. «Adam est un garçon comme les autres. Il veut jouer dehors et se faire des amis», dit-il.

Le soir, les parents regardent des séries Netflix comme “Game of Thrones” en néerlandais, sous-titrées en arabe. Des plaisirs simples qui, jusqu’à récemment, semblaient inaccessibles.

– Tourments et douche froide –

Ils n’oublieront jamais l’odyssée qu’ils ont vécue, l’angoisse, la fatigue, la peur de devoir repartir de zéro, jusqu’à ce qu’ils arrivent là où ils sont.

Après avoir traversé la Méditerranée, les tests ont été enchaînés, à commencer par le franchissement de la frontière serbo-hongroise pour entrer dans l’Union européenne (UE). À l’automne 2015, la Hongrie a érigé des clôtures pour contenir l’afflux ininterrompu de migrants arrivant par la route des Balkans. S’ils sont capturés, ils sont envoyés dans un camp de rétention.

Alia et Ahmed remettent leur sort entre les mains d’un passeur d’êtres humains qui, la nuit, les conduit, avec d’autres migrants, au milieu d’un champ où ils doivent éviter les voleurs et la police hongroise.

Alors qu’ils avancent en silence, ils échappent de justesse à une embuscade, confirme l’. qui les accompagne. De l’ombre, des hommes en uniforme de police émergent, prêts à les attaquer. Certains migrants agitent des branches d’arbres, d’autres se dispersent dans l’obscurité. Les assaillants disparaissent aussi vite qu’ils sont apparus. Probablement des voleurs. Alia a peur de la mort.

Les premiers pas du rêve de l’Union européenne les déconcertent. A Budapest, aucun hôtel, pas même un bordel, n’accepte de vous louer une chambre. Épuisés, ils doivent dormir avec leur bébé dans la rue.

En une semaine, ses économies, 9 000 euros cachés dans un sac à dos, se sont évaporées.

L’arrivée en Hollande est un soulagement. Mais ça ne dure pas longtemps.

Ils ont décidé d’essayer cette route, à la dernière minute, car ils y avaient de la famille. Mais l’accueil de ses proches n’est pas ce à quoi ils s’attendaient. Une «trahison» pour Ahmed, qui se sent abandonné.

C’est le début d’une errance de quatre ans, au cours de laquelle elles passent d’un camp à l’autre, y compris une prison pour femmes, d’une région à l’autre, perdues dans un dédale de procédures administratives interminables.

Vers la fin de 2015, lorsque l’. les rencontre à nouveau, la famille vit dans un parc des expositions reconverti en centre d’hébergement à Leeuwarden, dans le nord. Ils vivent dans une salle de stockage sans porte ni toit. «Ce n’est pas la vie, comment l’expliquer», dit alors Ahmed. “C’est comme être un oiseau dans une cage.”

Leur vie ne dépend que de l’espoir de se voir accorder le droit d’asile, sans lequel ils ne peuvent pas travailler, louer une maison, avoir un avenir.

Mais il est rejeté deux fois. Car, disent-ils, Ahmed est rentré en Irak après son exil en Syrie, ce qui contredit les déclarations selon lesquelles il n’était pas en sécurité dans son pays. Ils font appel des décisions, en vain.

Et ils ont touché le fond. Pendant un an, ils vivent cachés, sans papiers, contraints de mendier pour un lit chez des connaissances, sentant qu’ils ont perdu leur dignité.

«Je ne pouvais rien faire qui nécessitait de montrer des papiers», dit Ahmed. «Ils m’ont regardé avec mépris, je valais moins que quiconque», ajoute-t-il.

L’angoisse est telle qu’Alia perd ses cheveux. «Parfois, c’était plus qu’il ne pouvait supporter», dit-il.

– “En sécurité” –

Ahmed aime la Hollande et son climat humide. «C’est un beau pays vert», dit-il en jetant sa cigarette dans le jardin.

Petit à petit, le couple s’est adapté au pays. Shopping dans un supermarché de quartier abordable, pain arabe et épices dans la ville voisine d’Arnhem.

En Irak, Alia a laissé sa mère cuisiner pour toute la famille. Ici, apprenez sur les tutoriels Youtube comment préparer des plats irakiens et néerlandais.

Malgré la pandémie de covid-19 et l’isolement qu’elle entraîne, le couple, assez sociable, a tissé des liens avec des parents d’élèves qu’ils accueillent chaque matin avec un «goedemorgen» (bonjour).

Depuis qu’ils vivent aux Pays-Bas, ils ont dû endurer des commentaires racistes, tels que: “Peut-être que cela se fera (dans le pays) d’où vous venez, mais pas dans le nôtre.” Mais “en général, les Néerlandais nous ont accueillis chaleureusement”, déclare Ahmed.

Toujours émerveillé par sa nouvelle vie dans ce pays qui a reçu en 2015 58 880 demandes d’asile selon le Service néerlandais de l’immigration et de la naturalisation (IND), il se demande parfois: cet exil en Europe valait-il vraiment la peine de se mettre en danger? C’est là que nous avons décidé d’avoir notre maison, “fossé.

– “Le soulagement” –

Aujourd’hui, Alia est une femme transformée, dynamique, sûre d’elle-même et de son avenir. Rien à voir avec celle qui doutait de sa décision de partir, qui se réfugiait derrière son mari lorsque l’. l’a rencontrée sur la route des Balkans.

C’est elle qui a finalement obtenu l’asile pour la famille. Contrairement à son mari, elle n’a jamais quitté l’Irak et à Bagdad a dû abandonner ses études secondaires après avoir été menacée par les islamistes. Sa demande, appuyée par un avocat, a été acceptée.

L’énergie perdue au cours des premières années d’exil a été récupérée lorsqu’ils ont rencontré un groupe de demandeurs d’asile vénézuéliens et une Polonaise. «Nous avons vécu tout cela ensemble, le pire et le meilleur», dit-il. «Ils sont devenus ma nouvelle famille», ajoute-t-il.

Avec eux, il a commencé à voir le pays d’une manière différente, à sortir, à danser à la discothèque, à s’amuser pour la première fois depuis longtemps.

Plus elle s’intègre dans le pays, la jeune femme, fan de pop arabe et de reggae latin, plus elle déploie ses ailes. Le contrat de location est à votre nom et sur le compte bancaire également.

Il porte généralement un jean, un sweat à capuche et des baskets. Elle porte ses cheveux dans un style “tie and dye”, savoure sa nouvelle vie dans un pays où les droits des femmes sont respectés, elle n’a jamais adopté les coutumes traditionnelles du Moyen-Orient.

«Ici, je suis libérée de tout cela», dit-elle.

– “Tout est possible” –

Parfois, il se sent nostalgique du pays. Lorsqu’il parle de sa famille en Irak, les larmes lui viennent aux yeux. Mais il «ne regrette plus» son départ.

Cela ne l’empêche pas de s’accrocher à ses racines irakiennes et de vouloir les transmettre à son fils en lui chuchotant des histoires en arabe. “Il va grandir ici, mais il doit savoir d’où il vient.”

Pour l’avenir, Ahmed veut obtenir son permis de conduire et créer une entreprise, peut-être dans le domaine des transports. Dans quatre ans, dès que vous serez éligible, vous demanderez la nationalité néerlandaise. “Pouvoir exercer mes droits et mes responsabilités dans le pays qui nous a adoptés.”

«Il y a un long chemin à parcourir, mais le pire est passé», dit-il. “Maintenant, tout est possible.”

Alia attend son deuxième enfant. Un jour, comme ses parents, il sera citoyen européen.

ser / dp / bc-erl / zm